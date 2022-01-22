Арбитры УПЛ проведут сборы в Турции под руководством итальянских наставников

Арбитры УПЛ проведут недельный сбор в Турции, на который отправятся 12 февраля. В течение семи дней они будут готовиться к весенней части сезона чемпионата Украины: будут посещать теоретические занятия, а также участвовать в обслуживании спаррингов. Об этом сообщает meta-ratings.

Правда, для того чтобы попасть на сбор нужно будет пройти предварительное тестирование. 25 января все арбитры будут сдавать нормативы по физподготовке. Кто завалит тест – не поедет в Турцию.

Также отмечается, что в этом лагере на украинских рефери будут присутствовать итальянские наставники из УАФ: председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и куратор судейского корпуса Никола Риццоли.

Напомним, что всего 75 арбитров имеют право работать на матчах УПЛ: 25 главных судей и 50 ассистентов.