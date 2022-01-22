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Арбитры УПЛ проведут сборы в Турции под руководством итальянских наставников

Премьер-лига
(1 голосов)

Но сначала нужно будет пройти тесты

Арбитры УПЛ проведут сборы в Турции под руководством итальянских наставников

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Арбитры УПЛ проведут недельный сбор в Турции, на который отправятся 12 февраля. В течение семи дней они будут готовиться к весенней части сезона чемпионата Украины: будут посещать теоретические занятия, а также участвовать в обслуживании спаррингов. Об этом сообщает meta-ratings.

Правда, для того чтобы попасть на сбор нужно будет пройти предварительное тестирование. 25 января все арбитры будут сдавать нормативы по физподготовке. Кто завалит тест – не поедет в Турцию.

Также отмечается, что в этом лагере на украинских рефери будут присутствовать итальянские наставники из УАФ: председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и куратор судейского корпуса Никола Риццоли.

Напомним, что всего 75 арбитров имеют право работать на матчах УПЛ: 25 главных судей и 50 ассистентов.

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В статье: арбитры Никола Риццоли УПЛ Лучано Лучи
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
22.01.2022 в 11:38
) ... и чего было куда-то ехать, если все эти "итальянские наставники" и без того давно ужке в Украине прописались... ))) (а фотка к материалу зачетная - аж как-то веселее на душе сделалось ... )))
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