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Бондарь: Идеи и требования Де Дзерби мотивируют вдвойне

Премьер-лига
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Каждый выкладывается на 200 процентов

Бондарь: Идеи и требования Де Дзерби мотивируют вдвойне

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал свои текущие кондиции и подготовку к команде ко второй части чемпионата:

“Получил травму в конце сезона. Пропустил летние сборы. Сейчас есть время, чтобы набрать те кондиции, в которых был, находился. Конечно, хочется играть и доказывать тренерскому штабу, что достоин играть в основном составе. Поэтому каждый выкладывается на сборах на 200 процентов.

Сборы начались хорошо, каждый хочет играть в стартовом составе. То, что наш тренер эмоциональный, это добавляет азарта и эмоций, и того, что не хватает футболу. Он это принес нам. Его идеи и требования мотивируют вдвойне”, – сказал Бондарь.

Отметим, что в этом сезоне на счету Валерия семь матчей в рамках УПЛ и один поединок в Лиге чемпионов. Начало чемпионата он пропустил из-за восстановления от повреждения крестообразной связки, а всего в основе провел пять встреч.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Валерий Бондарь
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Источник:
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