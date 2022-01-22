Бондарь: Идеи и требования Де Дзерби мотивируют вдвойне

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал свои текущие кондиции и подготовку к команде ко второй части чемпионата:

“Получил травму в конце сезона. Пропустил летние сборы. Сейчас есть время, чтобы набрать те кондиции, в которых был, находился. Конечно, хочется играть и доказывать тренерскому штабу, что достоин играть в основном составе. Поэтому каждый выкладывается на сборах на 200 процентов.

Сборы начались хорошо, каждый хочет играть в стартовом составе. То, что наш тренер эмоциональный, это добавляет азарта и эмоций, и того, что не хватает футболу. Он это принес нам. Его идеи и требования мотивируют вдвойне”, – сказал Бондарь.