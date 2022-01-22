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Бондарь: Идеи и требования Де Дзерби мотивируют вдвойне
Каждый выкладывается на 200 процентов
Фото: ФК Шахтер Донецк
Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал свои текущие кондиции и подготовку к команде ко второй части чемпионата:
“Получил травму в конце сезона. Пропустил летние сборы. Сейчас есть время, чтобы набрать те кондиции, в которых был, находился. Конечно, хочется играть и доказывать тренерскому штабу, что достоин играть в основном составе. Поэтому каждый выкладывается на сборах на 200 процентов.
Сборы начались хорошо, каждый хочет играть в стартовом составе. То, что наш тренер эмоциональный, это добавляет азарта и эмоций, и того, что не хватает футболу. Он это принес нам. Его идеи и требования мотивируют вдвойне”, – сказал Бондарь.
Отметим, что в этом сезоне на счету Валерия семь матчей в рамках УПЛ и один поединок в Лиге чемпионов. Начало чемпионата он пропустил из-за восстановления от повреждения крестообразной связки, а всего в основе провел пять встреч.
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