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Одного из лидеров Зари вернули из дубля в первую команду
Наступило перемирие
zarya-lugansk.com
Игрок луганской "Зари" Артем Громов был переведен из дубля в первую команду. Об этом сообщает Игорь Бурбас в своем телеграмм-канале.
Уже со вчерашнего дня (21 января) украинец находится в лагере подопечных Скрипника на сборах в Турции.
Напомним, что Громов хотел сменить клуб в зимнее межсезонье, из-за чего луганчане его наказали. Теперь же Артем как минимум до лета останется в команде, а потом будет искать себе место продолжения. Бурбас также отмечает, что полузащитник пока не хочет продлевать контракт на предложенных "Зарей" условиях.
Отметим, что Громов пропустил дебютный матч команды Скрипника в этом году, в котором луганчане уступили щецинскому "Погоню". Следующий поединок "Заря" проведет уже завтра, 23 января, против "Актобе".
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