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Одного из лидеров Зари вернули из дубля в первую команду

Премьер-лига
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(2 голосов)

Наступило перемирие

Одного из лидеров Зари вернули из дубля в первую команду

zarya-lugansk.com

Новина українською

Игрок луганской "Зари" Артем Громов был переведен из дубля в первую команду. Об этом сообщает Игорь Бурбас в своем телеграмм-канале.

Уже со вчерашнего дня (21 января) украинец находится в лагере подопечных Скрипника на сборах в Турции.

Напомним, что Громов хотел сменить клуб в зимнее межсезонье, из-за чего луганчане его наказали. Теперь же Артем как минимум до лета останется в команде, а потом будет искать себе место продолжения. Бурбас также отмечает, что полузащитник пока не хочет продлевать контракт на предложенных "Зарей" условиях.

Отметим, что Громов пропустил дебютный матч команды Скрипника в этом году, в котором луганчане уступили щецинскому "Погоню". Следующий поединок "Заря" проведет уже завтра, 23 января, против "Актобе".

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов Виктор Скрипник
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Источник:
Burbuzz

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Комментарии (1)
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Viktor Ivanjvich
22.01.2022 в 12:25
немного всё не так- инициатором того что Громов не поехал в турцию был он сам-Но потом в результате переговоров и обоюдных соглашений(по человечески) и договорённостей Громов продолжает играть . Так уже было в Заре с Опанасенко с сухоцким . Но когда игрок начинает выёживаться и ставить условия его просто игрнорируют в лучшем случае тренируется с дублем( кочергин, сваток) . Любой вопрос можно решить если это хотят все стороны
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