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Бражко о первой победе Динамо в году: Я получил удовольствие от игры, это самое главное

Премьер-лига
(2 голосов)

Полузащитник сыграл во втором тайме

Бражко о первой победе Динамо в году: Я получил удовольствие от игры, это самое главное

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

19-летний хавбек киевского "Динамо" Владимир Бражко прокомментировал победу команды в матче против "Атлетико Пульпиленьо":

- Вова, тебе уже дали в команде такой популярный игровой номер – 9?

- Да нет, мне просто дали временно экипировку с тем номером, который был свободен. Выбора не было.

- Какие эмоции оставил матч?

- Эмоции хорошие, положительные, ведь мы выиграли. Я получил удовольствие от игры, это самое главное.

- Чем запомнится сегодняшний матч?

- Прежде всего, тем, что это первый матч в 2022 году. То, что я сыграл этот матч, придаст мне сил и мотивации. Буду стараться закрепиться в первой команде.

- Во втором тайме на поле вышел не только ты, но и другие ребята из U19. Так легче адаптироваться?

- В принципе, я понимаю, как нужно действовать на поле. И все остальные ребята с U19 понимают, как они должны играть.

- Тебя тренерский штаб настраивал персонально?

- Персонально – нет. Утром всей команде дали установку, объяснили, как мы должны действовать. Я все понял и, надеюсь, все выполнил правильно на поле.

- Вы не шутили, что в первом тайме ребята ни одного не забили, а вы вышли – и целых четыре?

- Шуток не было, ведь мы одна команда, одно целое. Это футбол, завтра может быть наоборот – мы не забьем, а другие ребята выйдут и забьют.

- В чем был ключ к воротам? Вы стали больше прессинговать на чужой половине после перерыва?

- Да нет, в структуре нашей игры ничего не менялось. Возможно, сказалась усталость у соперников”, - сказал Бражко.

Отметим, что Владимир появился во втором тайме, проведя в центре поля 45 минут. Киевляне после перерыва не только смогли размочить ворота соперника, а забили в общей сложности четыре гола.

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В статье: Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
22.01.2022 в 14:29
Какое может ещё давать интервью 19-летний пацан???Вы чё там совсем?!Кто он вообще?!С командой 5-го дивизиона Испании???
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