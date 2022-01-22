Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бражко о первой победе Динамо в году: Я получил удовольствие от игры, это самое главное
Полузащитник сыграл во втором тайме
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
19-летний хавбек киевского "Динамо" Владимир Бражко прокомментировал победу команды в матче против "Атлетико Пульпиленьо":
“ - Вова, тебе уже дали в команде такой популярный игровой номер – 9?
- Да нет, мне просто дали временно экипировку с тем номером, который был свободен. Выбора не было.
- Какие эмоции оставил матч?
- Эмоции хорошие, положительные, ведь мы выиграли. Я получил удовольствие от игры, это самое главное.
- Чем запомнится сегодняшний матч?
- Прежде всего, тем, что это первый матч в 2022 году. То, что я сыграл этот матч, придаст мне сил и мотивации. Буду стараться закрепиться в первой команде.
- Во втором тайме на поле вышел не только ты, но и другие ребята из U19. Так легче адаптироваться?
- В принципе, я понимаю, как нужно действовать на поле. И все остальные ребята с U19 понимают, как они должны играть.
- Тебя тренерский штаб настраивал персонально?
- Персонально – нет. Утром всей команде дали установку, объяснили, как мы должны действовать. Я все понял и, надеюсь, все выполнил правильно на поле.
- Вы не шутили, что в первом тайме ребята ни одного не забили, а вы вышли – и целых четыре?
- Шуток не было, ведь мы одна команда, одно целое. Это футбол, завтра может быть наоборот – мы не забьем, а другие ребята выйдут и забьют.
- В чем был ключ к воротам? Вы стали больше прессинговать на чужой половине после перерыва?
- Да нет, в структуре нашей игры ничего не менялось. Возможно, сказалась усталость у соперников”, - сказал Бражко.
Отметим, что Владимир появился во втором тайме, проведя в центре поля 45 минут. Киевляне после перерыва не только смогли размочить ворота соперника, а забили в общей сложности четыре гола.
Популярное сейчас
- Гарри Невилл: Салаха не уважают во всем мире
- Металлист - Славия София. Анонс и прогноз первого спарринга харьковского клуба
- Йовичевич: Если игрок не отстраняет собственное "эго", моя улыбка будет последним, о чем он будет помнить
- Денис Попов: У де Пены в Динамо самый простой автомобиль. Служебный Ford такой некрасивый
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО