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Гура: Еще в Первой лиге следил за Авагимяном
Тренер рад такому приобретению
Наставник "Александрии" Юрий Гура дал комментарий о новичках клуба Артуре Авагимяне и Денисе Костышине:
"Была еще Первая лига, я следил за Авагимяном. Были предпосылки – нравились качества футболиста. Думаю, он один из лучших в УПЛ по игре один в один, у него есть это.
За Костышиным давно следили – это креатив. Он очень атакующий футболист. Пришедшие игроки больше атакующие, но нам надо поставить их на те рельсы, что надо обороняться. У Дениса есть все для этого, его функциональные возможности очень хорошие. Думаю, это будет помощник нашей команде", – сказал Гура.
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