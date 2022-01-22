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Гура: Еще в Первой лиге следил за Авагимяном

Премьер-лига
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Тренер рад такому приобретению

Гура: Еще в Первой лиге следил за Авагимяном

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Наставник "Александрии" Юрий Гура дал комментарий о новичках клуба Артуре Авагимяне и Денисе Костышине:

"Была еще Первая лига, я следил за Авагимяном. Были предпосылки – нравились качества футболиста. Думаю, он один из лучших в УПЛ по игре один в один, у него есть это.

За Костышиным давно следили – это креатив. Он очень атакующий футболист. Пришедшие игроки больше атакующие, но нам надо поставить их на те рельсы, что надо обороняться. У Дениса есть все для этого, его функциональные возможности очень хорошие. Думаю, это будет помощник нашей команде", – сказал Гура.

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В статье: Юрий Гура Черноморец (Одесса) ФК Александрия Денис Костышин Артур Авагимян
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Источник:
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