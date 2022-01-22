Молодой полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков дал комментарий о своих отношениях с ФК "Металлист":

– Чувствую себя воспитанником "Металлиста".

– Хочешь когда-то вернуться в "Металлист"?

– Если честно, да. Вся эта атмосфера заложилась у меня в памяти. Наверное, это мечта с самого детства, но я и за "Шахтер" болел.

Когда я попал в структуру "Металлиста" – выводил футболистов, подавал мячи, мне настолько запомнилась атмосфера, что первой мыслью была первая команда – играть на ОСК, быть в Харькове.

Конечно, я хотел бы играть в "Металлисте", но на данный момент я футболист "Шахтера" – это топ-клуб. Не жалею, что я здесь, но "Металлист" – одно из мечтаний.

– А кроме "Металлиста"?

– Тяжело сказать. Нужно найти чемпионат и команду под свой футбол. Если я пойду в условную среднюю команду в Англии, где силовой футбол, мне будет очень тяжело. Думаю, мне нужна команда, которая больше владеет мячом и играет в позиционный и комбинационный футбол, – сказал Судаков.