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Судаков: Не жалею, что я в Шахтере, но Металлист – одно из моих мечтаний

Премьер-лига
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Игрок был откровенным

Судаков: Не жалею, что я в Шахтере, но Металлист – одно из моих мечтаний

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Молодой полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков дал комментарий о своих отношениях с ФК "Металлист":

– Чувствую себя воспитанником "Металлиста".

– Хочешь когда-то вернуться в "Металлист"?

– Если честно, да. Вся эта атмосфера заложилась у меня в памяти. Наверное, это мечта с самого детства, но я и за "Шахтер" болел.

Когда я попал в структуру "Металлиста" – выводил футболистов, подавал мячи, мне настолько запомнилась атмосфера, что первой мыслью была первая команда – играть на ОСК, быть в Харькове.

Конечно, я хотел бы играть в "Металлисте", но на данный момент я футболист "Шахтера" – это топ-клуб. Не жалею, что я здесь, но "Металлист" – одно из мечтаний.

– А кроме "Металлиста"?

– Тяжело сказать. Нужно найти чемпионат и команду под свой футбол. Если я пойду в условную среднюю команду в Англии, где силовой футбол, мне будет очень тяжело. Думаю, мне нужна команда, которая больше владеет мячом и играет в позиционный и комбинационный футбол, – сказал Судаков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков Металлист (Харьков)
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Источник:
SportArena

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