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Состав Динамо на игру против Расинга. Боль и Вивчаренко в старте
Начало поединка в 18:00
Фото: ФК Динамо Киев
В рамках подготовки к второй части сезона УПЛ киевское "Динамо" проводит тренировочные сборы в Испании.
Сегодня, подопечные Мирчи Луческу проведут спарринг против люксембургского "Расинга". Румынский наставник "бело-синих" определился со стартовым составом на этот поединок.
"Динамо": Бущан, Кендзера, Боль, Шабанов, Вивчаренко, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Цыганков, Гармаш, Кулач.
Начало встречи - 18:00.
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