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Состав Динамо на игру против Расинга. Боль и Вивчаренко в старте

Премьер-лига
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Начало поединка в 18:00

Состав Динамо на игру против Расинга. Боль и Вивчаренко в старте

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В рамках подготовки к второй части сезона УПЛ киевское "Динамо" проводит тренировочные сборы в Испании.

Сегодня, подопечные Мирчи Луческу проведут спарринг против люксембургского "Расинга". Румынский наставник "бело-синих" определился со стартовым составом на этот поединок.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Боль, Шабанов, Вивчаренко, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Цыганков, Гармаш, Кулач.

Начало встречи - 18:00.

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В статье: Динамо (Киев) Расинг Унион (Люксембург)
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