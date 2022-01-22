Состав Динамо на игру против Расинга. Боль и Вивчаренко в старте

В рамках подготовки к второй части сезона УПЛ киевское "Динамо" проводит тренировочные сборы в Испании.

Сегодня, подопечные Мирчи Луческу проведут спарринг против люксембургского "Расинга". Румынский наставник "бело-синих" определился со стартовым составом на этот поединок.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Боль, Шабанов, Вивчаренко, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Цыганков, Гармаш, Кулач.

Начало встречи - 18:00.