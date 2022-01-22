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Динамо снова разгромно побеждает на сборах в Испании

Премьер-лига
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Кулач и Цыганков во втором поединке кряду приняли участие в результативных действиях

Динамо снова разгромно побеждает на сборах в Испании

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" одержало вторую победу в рамках подготовки ко второй части сезона. Снова она была уверенная и с крупным счётом, но в соперниках снова был коллектив, скажем так, не из середняков европейского футбола - пятая команда чемпионата Люксембурга, "Расинг Унион".

Если вчера первого гола пришлось ждать больше часа, то сегодня "динамовцы" на перерыв ушли с преимуществом в три гола: Кулач завершил передачу Шапаренко в зону левого полусреднего, отличная многоходовка Цыганков - Кендзёра - Гармаш - Вербич завершилась ударом головой последнего с линии вратарской, Шапаренко пасом со своей половины бросил Цыганкова в прорыв и тот при активных попытках защитника остановить украинца также забил.

Нужно также отметить, что до перерыва Киев по скорости выглядел намного лучше, чем это было в пятницу. Поэтому результат на табло полностью отображал происходяшее. Во втором тайме вдохновение "бело-синих" атаковать чуть сникло, из-за чего и остроты было поменьше. Но без голов "Динамо" вторую 45-минутку не покинуло: защитники подарили мяч Бражко перед своими воротами, тот оказался перед воротами с защитником и спокойно забил.

В перерыве Мирча Луческу практически полностью изменил стартовый состав. Единственным, кто отыграл без замены, оказался левый защитник Вивчаренко. Дубинчак, который из-за травмы вчера завершил игру досрочно, на поле не вышел.

Следующий спарринг "Динамо" проведёт 25 января. Соперником будет испанская "Мурсия".

"Динамо" (Киев, Украина) - "Расинг Унион" (Люксембург) 4:0
Голы: Кулач 23, Вербич 35, Цыганков 37, Бражко 64
"Динамо" первый тайм: Бущан - Кендзера, Боль, Шабанов, Вивчаренко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Гармаш, Вербич - Кулач.
"Динамо" второй тайм: Нещерет - Тымчик, Сирота, Бурда, Вивчаренко - Бражко, Шепелев - Антюх, Буяльский, де Пена - Супряга.

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В статье: Динамо (Киев) Расинг Унион (Люксембург)
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