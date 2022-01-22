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Черноморец разгромил середняка чемпионата Косово
Четыре мяча от одесской команды
ФК "Черноморец" / Автор неизвестен
Одесский "Черноморец" на тренировочных сборах проводит подгтовку ко второй части сезона УПЛ. Сегодня "моряки" провел контрольный поединок против "Приштины" из "Косово" и одержали разгромную победу со счетом 4:0.
22 января 2022 года. Белек (Турция)
Футбольный центр "Титаник". 13 градусов. Искусственное освещение.
"Черноморец" - ФК "Приштина" (Косово) 4:0
Голы: Цонев (30), Русин (33), Ванцаш (70), Цитаишвили (73).
"Черноморец": 44. Паст (1. Варакута, 71), 4. Бергквист (6. Кадири, 9), 25. Мартинович (5. Ларин, 71), 45. Брагару (37. Дубко, 71), 27. Д. Кузык (21. Бобко, 71), 14. Кравченко (капитан) (8. Вачиберадзе, 61), 33. Петков (7. Цитаишвили, 61), 3. О. Кузык (91. Михайленко, 71), 88. Ванцаш (11. Штогрин, 71), 20. Цонев (23. Эрнандес, 71), 10. Русин (74. Ванат, 71).
Запасные: 12. Крынский, 9. Путря.
Главный тренер: Роман Григорчук.
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