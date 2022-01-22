  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец разгромил середняка чемпионата Косово
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец разгромил середняка чемпионата Косово

Премьер-лига
(1 голосов)

Четыре мяча от одесской команды

Черноморец разгромил середняка чемпионата Косово

ФК "Черноморец" / Автор неизвестен

Новина українською

Одесский "Черноморец" на тренировочных сборах проводит подгтовку ко второй части сезона УПЛ. Сегодня "моряки" провел контрольный поединок против "Приштины" из "Косово" и одержали разгромную победу со счетом 4:0.

22 января 2022 года. Белек (Турция)

Футбольный центр "Титаник". 13 градусов. Искусственное освещение.

"Черноморец" - ФК "Приштина" (Косово) 4:0

Голы: Цонев (30), Русин (33), Ванцаш (70), Цитаишвили (73).

"Черноморец": 44. Паст (1. Варакута, 71), 4. Бергквист (6. Кадири, 9), 25. Мартинович (5. Ларин, 71), 45. Брагару (37. Дубко, 71), 27. Д. Кузык (21. Бобко, 71), 14. Кравченко (капитан) (8. Вачиберадзе, 61), 33. Петков (7. Цитаишвили, 61), 3. О. Кузык (91. Михайленко, 71), 88. Ванцаш (11. Штогрин, 71), 20. Цонев (23. Эрнандес, 71), 10. Русин (74. Ванат, 71).

Запасные: 12. Крынский, 9. Путря.

Главный тренер: Роман Григорчук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Приштина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...