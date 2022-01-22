Йовичевич: В прошлом году в Днепр-1 никто не хотел идти, а теперь игроки звонят и просятся сами

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич дал комментарий о положении команды и о прогрессе игроков:

"Это вполне положительно, когда есть спрос на футболистов нашего клуба. Довбик показывает игру высокого качества, вызывается в ряды национальной сборной. Как и Пихаленок. Этим гордится весь клуб, все футболисты, наш тренерский штаб. Это очень важно.

Если в прошлом году в "Днепр-1" никто не хотел идти, потому что мы были на последнем месте, то теперь разные игроки звонят по телефону и просятся в команду сами.

Ситуация существенно поменялась и все увидели, что в "Днепре-1" футболисты могут прогрессировать, здесь хорошая команда, в ней царит положительная человеческая атмосфера.

Многие футболисты – в частности, Сваток, Игнатенко, Дубинчак, Джурасек, Назаренко и другие добавили в индивидуальном плане, поэтому и стали конкурентоспособными", - сказал Йовичевич.