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Йовичевич: В прошлом году в Днепр-1 никто не хотел идти, а теперь игроки звонят и просятся сами
Тренер видит прогресс
Фото: СК Днепр-1
Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич дал комментарий о положении команды и о прогрессе игроков:
"Это вполне положительно, когда есть спрос на футболистов нашего клуба. Довбик показывает игру высокого качества, вызывается в ряды национальной сборной. Как и Пихаленок. Этим гордится весь клуб, все футболисты, наш тренерский штаб. Это очень важно.
Если в прошлом году в "Днепр-1" никто не хотел идти, потому что мы были на последнем месте, то теперь разные игроки звонят по телефону и просятся в команду сами.
Ситуация существенно поменялась и все увидели, что в "Днепре-1" футболисты могут прогрессировать, здесь хорошая команда, в ней царит положительная человеческая атмосфера.
Многие футболисты – в частности, Сваток, Игнатенко, Дубинчак, Джурасек, Назаренко и другие добавили в индивидуальном плане, поэтому и стали конкурентоспособными", - сказал Йовичевич.
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