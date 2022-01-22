Степаненко: Раньше я хотел попасть в АПЛ. Сейчас такие амбиции я не рассматриваю

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мыслями насчет своего будущего.

– Ты хотел бы поиграть в Европе?

– Раньше я хотел попасть в чемпионат Англии. Когда была возможность, то я за нее цеплялся. Сейчас уже такие амбиции я не рассматриваю. Подписал с "Шахтером" новый контракт, думаю, что уже останусь дома.

– Планируешь завершать карьеру в "Шахтере"?

– Посмотрим, как будет. Будем смотреть на мое психическое состояние, на то, какую роль я буду играть в команде к концу моего контракта. Сидеть и смотреть я не могу. Если буду чувствовать, что все нормально, то еще поиграем. Жизнь покажет, – рассказал украинский хавбек.