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Степаненко: Раньше я хотел попасть в АПЛ. Сейчас такие амбиции я не рассматриваю

Премьер-лига
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Хавбек "горняков" о планах на будущее

Степаненко: Раньше я хотел попасть в АПЛ. Сейчас такие амбиции я не рассматриваю

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мыслями насчет своего будущего.

– Ты хотел бы поиграть в Европе?

– Раньше я хотел попасть в чемпионат Англии. Когда была возможность, то я за нее цеплялся. Сейчас уже такие амбиции я не рассматриваю. Подписал с "Шахтером" новый контракт, думаю, что уже останусь дома.

– Планируешь завершать карьеру в "Шахтере"?

– Посмотрим, как будет. Будем смотреть на мое психическое состояние, на то, какую роль я буду играть в команде к концу моего контракта. Сидеть и смотреть я не могу. Если буду чувствовать, что все нормально, то еще поиграем. Жизнь покажет, – рассказал украинский хавбек.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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