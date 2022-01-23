Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чеснаков: Переход Юрченко в Ворсклу больше смахивает на слухи
Но два зимних новичка уже известны
Фото: ФК Ворскла
Капитан полтавской "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал первую часть подготовки команды, которая состоялась в Украине, и поделился информацией о новичках команды:
“Как говорят, на первом этапе закладывали фундамент будущих побед. После отпуска было нелегко справиться с нагрузками, но никто не жаловался. Осознаем, что дальше будет еще труднее, ведь к занятиям по физподготовке прибавится еще и игровая практика. Однако важно, что отправляемся в Турцию во здравии и в хорошем настроении.
Что касается новичков, то их пока два: Андрей Бацула, который раньше играл в минском «Динамо» и сборник Люксембурга - Венсан Тилль - младший брат Оливье. Мы этих ребят знаем. Еще несколько новичков приедут на просмотр непосредственно в Турцию.
Владлен Юрченко? Я читал в Интернете якобы о переговорах с ним, но пока это больше смахивает на слухи. Думаю, что какая-то конкретика в кадровом вопросе появится ближе к 9 февраля, когда мы будем проводить спарринг с польским “ЛКС” (Лодзь)”, - сказал Чеснаков.
Отметим, что сегодня, 23 февраля, "Ворскла" отправится на сбор в Турцию, где будет находиться до 19 февраля. За этот период подопечные Максимова проведут четыре спарринга.
Популярное сейчас
- Байер подписал лидера атаки Зенита
- Малиновский не попал в заявку Аталанты на игру против Лацио
- Примера. Севилья второй раз за неделю порадовала Реал, Желтая Субмарина завелась после трех неудач
- Левченко: Если Шахтер все время вынужден покупать недешевых легионеров, то чем тогда занимается академия
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО