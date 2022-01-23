Чеснаков: Переход Юрченко в Ворсклу больше смахивает на слухи

Капитан полтавской "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал первую часть подготовки команды, которая состоялась в Украине, и поделился информацией о новичках команды:

“Как говорят, на первом этапе закладывали фундамент будущих побед. После отпуска было нелегко справиться с нагрузками, но никто не жаловался. Осознаем, что дальше будет еще труднее, ведь к занятиям по физподготовке прибавится еще и игровая практика. Однако важно, что отправляемся в Турцию во здравии и в хорошем настроении.

Что касается новичков, то их пока два: Андрей Бацула, который раньше играл в минском «Динамо» и сборник Люксембурга - Венсан Тилль - младший брат Оливье. Мы этих ребят знаем. Еще несколько новичков приедут на просмотр непосредственно в Турцию.

Владлен Юрченко? Я читал в Интернете якобы о переговорах с ним, но пока это больше смахивает на слухи. Думаю, что какая-то конкретика в кадровом вопросе появится ближе к 9 февраля, когда мы будем проводить спарринг с польским “ЛКС” (Лодзь)”, - сказал Чеснаков.