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Каменюка: Однажды подарили Вернидубу дирижерскую палочку, чтобы ему было удобнее управлять командой

Премьер-лига
(1 голосов)

Также дарили и Библию

Каменюка: Однажды подарили Вернидубу дирижерскую палочку, чтобы ему было удобнее управлять командой

Новина українською

Бывший капитан луганской "Зари" Никита Каменюка вспомнил, как команда поздравляла своего тогдашнего главного тренера Юрия Вернидуба с Днем рождения:

“Что мы ему только не дарили, начиная от шуточных презентов и заканчивая Библией. Но первый наш подарок запомнился больше всего.

Мы подарили Вернидубу дирижерскую палочку, чтобы ему было удобней руководить командой во время матчей, так как Николаевич на эмоциях всегда размахивает руками.

К вручению подарка мы подошли с креативом. Запаковали эту маленькую палочку в несколько коробок и на выходе получилась одна огромная коробка.

В это время мы как раз летели на сборы в Турцию. Эту коробку мы вручили молодому футболисту и сказали: ЄТеперь ты за нее отвечаешь. Носи ее всегда с собой и не сдавай в багаж”. И он постоянно таскался с этой здоровенной коробкой с бантом: в аэропорту, самолете, гостинице. Николаевич, наверное, догадывался, что там его подарок. Не заметить эту коробку было сложно.

И вот в торжественный день мы вручаем Николаевичу этот презент. Он открывал его минут 15.

Первые коробки распаковывал аккуратно, чтобы ничего не повредить, а последние уже просто разрывал, а они все не заканчивались. Их там было реально много. Но Николаевич всегда был с чувством юмора и подарок оценил”, - вспомнил Каменюка.

Напомним, что на протяжении всей тренерской карьеры Вернидуба в “Заре” на исключением января-июня 2018 года Каменюка играл под его руководством. В общей сложности защитник провел 151 матч, когда луганчан возглавлял Юрий Николаевич.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Каменюка Юрий Вернидуб
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Источник:
Fanday

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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
23.01.2022 в 11:21
Оригинально. А то всё галстуки дарили
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