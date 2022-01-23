Рух подпишет бразильского опорного полузащитника

Опорный полузащитник бразильского ФК "Байя" Эдсон Фернандо в скором времени станет игроком львовского "Руха".

23-летний футболист отказался подписывать новое соглашение со своим клубом и, таким образом, покинет его бесплатно. Отмечается, что при этом у "Байи" останутся 30% экономических прав на бразильца.

Эдсон Фернандо выступал за южноамериканский клуб с 2019 года. Он сыграл 24 матча в Серии А. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 500 тыс евро.