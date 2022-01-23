Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух подпишет бразильского опорного полузащитника
Команда нашла вариант усиления
Getty Images
Опорный полузащитник бразильского ФК "Байя" Эдсон Фернандо в скором времени станет игроком львовского "Руха".
23-летний футболист отказался подписывать новое соглашение со своим клубом и, таким образом, покинет его бесплатно. Отмечается, что при этом у "Байи" останутся 30% экономических прав на бразильца.
Эдсон Фернандо выступал за южноамериканский клуб с 2019 года. Он сыграл 24 матча в Серии А. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 500 тыс евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Jornal Correio
Популярное сейчас
- Ассистент Луческу: Если молодые игроки будут продолжать прогрессировать, могут стать основными
- Металлист – Славия София 5:0. Видео голов и обзор матча
- Чеснаков: Переход Юрченко в Ворсклу больше смахивает на слухи
- Футбольные новости: FIFA подставила Динамо и Шахтер, бегство Соломона, Лунин снова играет за Реал
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...