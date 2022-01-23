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Кравченко: Григорчук прививает Черноморцу современный, агрессивный и быстрый футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Прогресс уже наяву

Кравченко: Григорчук прививает Черноморцу современный, агрессивный и быстрый футбол

фото - Валерій М'якотенко

Новина українською

Полузащитник одесского "Черноморца" Сергей Кравченко прокомментировал разгромную победу команды в товарищеском матче против косовской "Приштины":

“ - Хороший счет. Говорят, что на сборах результат не важен, но он все равно всегда важен. Приятнее выигрывать, восстановление идет лучше. Поэтому мы рады, что победили.

- Какой футбол прививает команде новый тренер Роман Григорчук?

- Не буду раскрывать всех секретов. Работа ведется каждый день, на теоретических занятиях и на поле. Он прививает современный, агрессивный и быстрый футбол. Григорчук строит прессингующую команду.

- Вы успеваете за таким быстрым футболом?

- Буду стараться успевать”, - сказал Кравченко.

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В статье: Сергей Кравченко Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
23.01.2022 в 15:03
почему не бьёте по воротам --не ставте Кадири в защиту при МОРОЗЕ он с Дубко натворил делов--по дальше от ворот в нападение
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