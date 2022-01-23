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Кравченко: Григорчук прививает Черноморцу современный, агрессивный и быстрый футбол
Прогресс уже наяву
фото - Валерій М'якотенко
Полузащитник одесского "Черноморца" Сергей Кравченко прокомментировал
“ - Хороший счет. Говорят, что на сборах результат не важен, но он все равно всегда важен. Приятнее выигрывать, восстановление идет лучше. Поэтому мы рады, что победили.
- Какой футбол прививает команде новый тренер Роман Григорчук?
- Не буду раскрывать всех секретов. Работа ведется каждый день, на теоретических занятиях и на поле. Он прививает современный, агрессивный и быстрый футбол. Григорчук строит прессингующую команду.
- Вы успеваете за таким быстрым футболом?
- Буду стараться успевать”, - сказал Кравченко.
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