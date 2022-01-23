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Голевое возвращение Григорчука. Черноморец – Приштина 4:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Одесситы победили чемпиона Косово

Голевое возвращение Григорчука. Черноморец – Приштина 4:0. Видео голов и обзор матча

Офіційний сайт Чорноморця/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор первого товарищеского матча одесского "Черноморца" на турецком сборе. Подопечные Григорчука встречались с действующим чемпионом первенства Косово "Приштиной" и разбили своих соперников. "Моряки" забили по два гола в каждом из таймов, хотя создали моменты, чтобы отличиться еще больше. В то же время и оппонент мог размочить ворота одесситов, однако за 90 минут так и не смог этого сделать.

"Черноморец" (Одеса, Украина) – ФК "Приштина" (Косово) 4:0

Голы: Цонев (30), Русин (33), Ванцаш (70), Цитаишвили (73)

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Приштина
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Комментарии (2)
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Очманілий Заєць (Odessa)
23.01.2022 в 16:06
Ви розберіться, "Пріштіна" - "середняк" чи "чемпіон"?
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analityk
23.01.2022 в 16:11
чинний чемпіон, але зараз іде на п'ятому місці з 10, поступаючись лідеру 11-ма очками... і те і те підходить
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+1
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