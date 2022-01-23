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Голевое возвращение Григорчука. Черноморец – Приштина 4:0. Видео голов и обзор матча
Одесситы победили чемпиона Косово
Офіційний сайт Чорноморця/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор первого товарищеского матча одесского "Черноморца" на турецком сборе. Подопечные Григорчука встречались с действующим чемпионом первенства Косово "Приштиной" и разбили своих соперников. "Моряки" забили по два гола в каждом из таймов, хотя создали моменты, чтобы отличиться еще больше. В то же время и оппонент мог размочить ворота одесситов, однако за 90 минут так и не смог этого сделать.
"Черноморец" (Одеса, Украина) – ФК "Приштина" (Косово) 4:0
Голы: Цонев (30), Русин (33), Ванцаш (70), Цитаишвили (73)
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