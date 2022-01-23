Рух подпишет защитника сборной Сенегала

Львовский "Рух" подписывает контракт с сенегальским защитником Эльхаджи Папе Диавом.

О трансфере африканского футболиста будет объявлено в ближайшее время. По информации источника, защитник литовского "Жальгириса" обошёлся львовянам в 100 тысяч евро.

Ранее 27-летний защитник выступал за бельгийский "Геел", польскую "Корону", а также французские "Анже" и "Кан". Кроме этого, Диав сыграл один матч за национальную сборную Сенегала.