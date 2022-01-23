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Рух подпишет защитника сборной Сенегала

Премьер-лига
(1 голосов)

Серьезное усиление

Рух подпишет защитника сборной Сенегала

Getty Images

Новина українською

Львовский "Рух" подписывает контракт с сенегальским защитником Эльхаджи Папе Диавом.

О трансфере африканского футболиста будет объявлено в ближайшее время. По информации источника, защитник литовского "Жальгириса" обошёлся львовянам в 100 тысяч евро.

Ранее 27-летний защитник выступал за бельгийский "Геел", польскую "Корону", а также французские "Анже" и "Кан". Кроме этого, Диав сыграл один матч за национальную сборную Сенегала.

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В статье: Рух (Львов) Жальгирис (Вильнюс) Национальная сборная Сенегала
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (1)
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ruobosru (воркута)
23.01.2022 в 16:17
мощно!!рух вообще супер
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