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Рух подпишет защитника сборной Сенегала
Серьезное усиление
Getty Images
Львовский "Рух" подписывает контракт с сенегальским защитником Эльхаджи Папе Диавом.
О трансфере африканского футболиста будет объявлено в ближайшее время. По информации источника, защитник литовского "Жальгириса" обошёлся львовянам в 100 тысяч евро.
Ранее 27-летний защитник выступал за бельгийский "Геел", польскую "Корону", а также французские "Анже" и "Кан". Кроме этого, Диав сыграл один матч за национальную сборную Сенегала.
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Источник:meta-ratings.com.ua
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ruobosru (воркута)
23.01.2022 в 16:17
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