Ингулец официально представил бразильца и нидерландца

Петровский "Ингулец" официально представил шестого и седьмого зимних новичков. Ими стали 25-летний бразильский центральный защитник Уильям (полное имя Жоао Уильям Алвес де Хесус) и 26-летний нидерландский вингер Родни Антви.

Последним клубом оборонца был брестский "Рух". В его составе он провел 30 матчей с марта 2020 года, отличившись одним голом и одним ассистом. Также Уильям выступал на родине, представляя "Жувентуде", "Конкордию", "Гойас" и "Санта Крус".

Антви же является воспитанником “Утрехта” и за первую команду провел пять матчей (четыре в Эридивизи) еще в сезоне 14/15. Также он выступал за нидерландский "Волендам", болгарское "Царское Село" и египетскую "Вади Дегла".

Отметим, что "Ингулец" не сообщил, на сколько именно были подписан контракты с обоими исполнителями.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 200 тысяч евро, а 26-летнего нидерландца в 250 тысяч евро – это 13 и 12 место среди всех игроков петровцев.

Также добавим, что Уильям и Антви стали пятым и шестым легионером в текущем составе Ингульца после нидерландца Асмелаша, тунисца Салема, нигерийца Стивена и молдована Мандриченко.