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Ингулец официально представил бразильца и нидерландца

Премьер-лига
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(1 голосов)

Пятый и шестой легионеры в команде

Ингулец официально представил бразильца и нидерландца

Фейсбук Інгульця/Автор невідомий

Новина українською

Петровский "Ингулец" официально представил шестого и седьмого зимних новичков. Ими стали 25-летний бразильский центральный защитник Уильям (полное имя Жоао Уильям Алвес де Хесус) и 26-летний нидерландский вингер Родни Антви.

Последним клубом оборонца был брестский "Рух". В его составе он провел 30 матчей с марта 2020 года, отличившись одним голом и одним ассистом. Также Уильям выступал на родине, представляя "Жувентуде", "Конкордию", "Гойас" и "Санта Крус".

Антви же является воспитанником “Утрехта” и за первую команду провел пять матчей (четыре в Эридивизи) еще в сезоне 14/15. Также он выступал за нидерландский "Волендам", болгарское "Царское Село" и египетскую "Вади Дегла".

Отметим, что "Ингулец" не сообщил, на сколько именно были подписан контракты с обоими исполнителями.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 200 тысяч евро, а 26-летнего нидерландца в 250 тысяч евро – это 13 и 12 место среди всех игроков петровцев.

Также добавим, что Уильям и Антви стали пятым и шестым легионером в текущем составе Ингульца после нидерландца Асмелаша, тунисца Салема, нигерийца Стивена и молдована Мандриченко.

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В статье: Ингулец (Петрово) родни
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Комментарии (4)
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SugTolyan (Луганск)
23.01.2022 в 16:41
Качественные усиления , через годик уйдут в Динамо за пару миллионов )
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0
-1
SoLoMoN1607 (N .K)
23.01.2022 в 16:35
конечно трансферы просто топ ))) в стороне где-то плачут МЮ и Реал
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+2
-1
itaksoydyot
23.01.2022 в 16:30
это 13 и 12 место среди всех игроков петровцев.Так себе бомба, хоть бы подписали кого-то выше 1 миллиона
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+1
0
Рыжий из бункера (Сараево)
23.01.2022 в 16:23
Вот это презентация! Прямо у кого-то дома. У- Уровень
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+2
-1


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