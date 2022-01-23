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Заря расписала голевую ничью с казахстанским Актобе

Премьер-лига
(1 голосов)

Забили первыми, но не удержали результат

Заря расписала голевую ничью с казахстанским Актобе

ФК "Заря" / Автор неизвестен

Новина українською

Луганская "Заря" продолжает подготовку ко второй части УПЛ. Сегодня подопечные Виктора Скрипника провели контрольный поединок против "Актобе" из Казахстана. Украинская команда открыла счет уже на 4-й минуте поединка, но в итоге завершила матч вничью.

Товарищеский матч, Турция

"Заря" - "Актобе" 2:2

Голы: Гладкий 4, Овусу 52 - Балашов 13, 18

"Заря": Дмитрий Мацапур, Абдулла Абдуллаев, Ахмед Алибеков, Денис Фаворов, Александр Гладкий, Максим Имереков, Жуниньо, Максим Хлань, Дмитрий Хомченовский (к), Данил Скорко, Максим Смиян.

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В статье: Заря (Луганск) Актобе
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