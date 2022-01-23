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Александрия проиграла аутсайдеру чемпионата Польши
Дважды пропустили за первые 22 минуты
Подопечные Юрия Гура в рамках подготовки ко второй части чемпионата Украины провели контрольный спарринг против польского "Заглембе".
Все забитые мячи в поединке пришлись на первый тайм. К 22-й минуте команда из Любина забила два мяча, а под конец первой половины встречи "Александрия" сумела сократить отставание до одного гола, но на большее украинского коллектива не хватило.
"Заглембе" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Польши, а "Александрия" идет 6-й в УПЛ.
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