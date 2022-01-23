  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия проиграла аутсайдеру чемпионата Польши
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия проиграла аутсайдеру чемпионата Польши

Премьер-лига
(1 голосов)

Дважды пропустили за первые 22 минуты

Александрия проиграла аутсайдеру чемпионата Польши

Новина українською

Подопечные Юрия Гура в рамках подготовки ко второй части чемпионата Украины провели контрольный спарринг против польского "Заглембе".

Все забитые мячи в поединке пришлись на первый тайм. К 22-й минуте команда из Любина забила два мяча, а под конец первой половины встречи "Александрия" сумела сократить отставание до одного гола, но на большее украинского коллектива не хватило.

"Заглембе" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Польши, а "Александрия" идет 6-й в УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия ФК Заглембе (Любин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
23.01.2022 в 19:04
кто забил за Александрию а АРА играл
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...