Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов: У Ворсклы пять травмированных. Задача - чтобы никто не получил травму перед сезоном
Наставник полтавчан о сборах в Турции
Ворскла
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал как проходит подготовка ко второй части сезона УПЛ.
"Задача - чтобы никто не получил травму перед сезоном. У нас на сборах 5 человек травмированных. Бацула приехал с проблемой. У Вовы Чеснакова подозрение на мениск, что надо операцию делать. Скляру три недели ничего делать нельзя.
Сейчас для сборов прекрасные условия. В Украине лежит снег, а там хорошая погода. Есть хорошие поля, есть с кем провести спарринги. Никто футболистов не дергает: ни жены, ни дети. Так что можно нормально проводить работу", — рассказал Максимов.
Сейчас полтавчане проходят тренировочные сборы в Турции.
Популярное сейчас
- Украина разбила Сербию во втором матче на Евро-2022 по футзалу
- Ингулец официально представил бразильца и нидерландца
- Тренер Эвертона: Миколенко не был готов к матчу
- Динамо крупно побеждает в стартовом спарринге года
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО