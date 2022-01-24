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Максимов: У Ворсклы пять травмированных. Задача - чтобы никто не получил травму перед сезоном

Премьер-лига
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Наставник полтавчан о сборах в Турции

Максимов: У Ворсклы пять травмированных. Задача - чтобы никто не получил травму перед сезоном

Ворскла

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал как проходит подготовка ко второй части сезона УПЛ.

"Задача - чтобы никто не получил травму перед сезоном. У нас на сборах 5 человек травмированных. Бацула приехал с проблемой. У Вовы Чеснакова подозрение на мениск, что надо операцию делать. Скляру три недели ничего делать нельзя.

Сейчас для сборов прекрасные условия. В Украине лежит снег, а там хорошая погода. Есть хорошие поля, есть с кем провести спарринги. Никто футболистов не дергает: ни жены, ни дети. Так что можно нормально проводить работу", — рассказал Максимов.

Сейчас полтавчане проходят тренировочные сборы в Турции.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
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