Полузащитник Черноморца: Главное - подготовиться к чемпионату

Полузащитник одесского "Черноморца" Георгий Цитаишвили поделился мнением о турнире Winter Cup 2022, который организовывают телеканалы Футбол 1/2/3.

"Знаю, что мы будем участвовать в турнире Winter Cup 2022, но я об этом не думаю. У меня есть работа на каждый день, так что о турнире будем думать уже тогда, когда он начнется.

"Металлист", "Верес" и "Полесье" - хорошие команды, так что будет интересно. Но главное - подготовиться к чемпионату", — сказал Цитаишвили.