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Полузащитник Черноморца: Главное - подготовиться к чемпионату

Премьер-лига
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Георгий Цитаишвили высказался о турнире Winter Cup 2022

Полузащитник Черноморца: Главное - подготовиться к чемпионату

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Полузащитник одесского "Черноморца" Георгий Цитаишвили поделился мнением о турнире Winter Cup 2022, который организовывают телеканалы Футбол 1/2/3.

"Знаю, что мы будем участвовать в турнире Winter Cup 2022, но я об этом не думаю. У меня есть работа на каждый день, так что о турнире будем думать уже тогда, когда он начнется.

"Металлист", "Верес" и "Полесье" - хорошие команды, так что будет интересно. Но главное - подготовиться к чемпионату", — сказал Цитаишвили.

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В статье: Черноморец (Одесса) Георгий Цитаишвили
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Источник:
Футбол NEWS

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