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Полузащитник Черноморца: Главное - подготовиться к чемпионату
Георгий Цитаишвили высказался о турнире Winter Cup 2022
Фото: ФК Черноморец
Полузащитник одесского "Черноморца" Георгий Цитаишвили поделился мнением о турнире Winter Cup 2022, который организовывают телеканалы Футбол 1/2/3.
"Знаю, что мы будем участвовать в турнире Winter Cup 2022, но я об этом не думаю. У меня есть работа на каждый день, так что о турнире будем думать уже тогда, когда он начнется.
"Металлист", "Верес" и "Полесье" - хорошие команды, так что будет интересно. Но главное - подготовиться к чемпионату", — сказал Цитаишвили.
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