Дулуб: Хорошо, что не пропустили гол, но надо работать над атакой

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал игру своей команды в первом контрольном матче на зимних сборах. Отметим, что в стартовом спарринге львовяне сыграли вничью (0:0) с австрийским "Хартбергом".

"Это была очень тяжелая игра, футболисты находятся под нагрузками. Хорошо, что не пропустили гол, но надо работать над атакой. Фарук Мия сыграл всего 30 минут, у него был мышечный спазм.

Я просил игроков, когда они будут чувствовать что-то необычное, выходить из игры, чтобы не было мышечных травм", — сказал Дулуб.