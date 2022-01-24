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Дулуб: Хорошо, что не пропустили гол, но надо работать над атакой

Премьер-лига
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Львовяне в стартовом спарринге на сборах сыграли вничью

Дулуб: Хорошо, что не пропустили гол, но надо работать над атакой

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал игру своей команды в первом контрольном матче на зимних сборах. Отметим, что в стартовом спарринге львовяне сыграли вничью (0:0) с австрийским "Хартбергом".

"Это была очень тяжелая игра, футболисты находятся под нагрузками. Хорошо, что не пропустили гол, но надо работать над атакой. Фарук Мия сыграл всего 30 минут, у него был мышечный спазм.

Я просил игроков, когда они будут чувствовать что-то необычное, выходить из игры, чтобы не было мышечных травм", — сказал Дулуб.

Напомним, что первую часть сезона "Львов" завершил на 12 месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

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В статье: ФК Львов Олег Дулуб
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Источник:
Футбол NEWS

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