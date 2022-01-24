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Нещерет: У нас всегда стоит задача сыграть сзади на ноль
Голкипер "Динамо" поделился впечатлениями от сбора в Испании
Фото: ФК Динамо Киев
Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет, отметивший накануне своё 20-летие, поделился впечатлениями от сбора в Испании.
- Руслан, ощущаешь уже себя на свои 20?
- Конечно, ощущаю: уже ноги болят, спина болит. Ладно, шучу. На самом деле, ничего нового, просто годы идут. Молодость проходит, пора становиться более зрелым, опыта набираться у старших.
- Команда провела два первых матча, в каких кондициях сейчас ребята?
- Кондиции очень хорошие. Можно сказать, набрали хорошие обороты. Постепенно закладываем фундамент.
- Соперники в этих матчах нечасто били по воротам. Легко ли было сберегать концентрацию?
- Мы выполняем указания тренера. У нас всегда стоит задача сыграть сзади на ноль, а все, что мы отрабатываем на тренировках, реализовать в игре.
- Зато сегодня во время тренировки у голкиперов хватало работы. Такие тренировки приносят удовольствие?
- Да, такие тренировки нам нравятся. Но бывает, что чересчур много ударов и ты чисто физически не успеваешь со всеми ударами справляться.
- Какие нюансы в работе вратарей при такой погоде?
- Нужно быть более внимательным когда скользкое поле и скользкий мяч. Скорость скольжения мяча выше и нужно больше концентрации внимания.
- Вратари сегодня играли в квадратах. Скоро будете играть ногами на уровне с полевыми игроками?
- Мы к этому подходим, ведь футбол совершенствуется. Игра ногами вратарей сейчас - один из важных элементов игры, и мы делаем все, чтобы быть на этом уровне.
Михаил Леонидович и Мистер дают нам указания, какие мы должны делать передачи.
- Твой день рождения часто выпадает на сборы. Уже придумал, как можно отпраздновать в условиях рабочего процесса?
- Скушал тортик - не больше. Команда позавчера победила, это был хороший подарок на день рождения, - сказал Нещерет.
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