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Нещерет: У нас всегда стоит задача сыграть сзади на ноль

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Голкипер "Динамо" поделился впечатлениями от сбора в Испании

Нещерет: У нас всегда стоит задача сыграть сзади на ноль

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет, отметивший накануне своё 20-летие, поделился впечатлениями от сбора в Испании.

- Руслан, ощущаешь уже себя на свои 20?

- Конечно, ощущаю: уже ноги болят, спина болит. Ладно, шучу. На самом деле, ничего нового, просто годы идут. Молодость проходит, пора становиться более зрелым, опыта набираться у старших.

- Команда провела два первых матча, в каких кондициях сейчас ребята?

- Кондиции очень хорошие. Можно сказать, набрали хорошие обороты. Постепенно закладываем фундамент.

- Соперники в этих матчах нечасто били по воротам. Легко ли было сберегать концентрацию?

- Мы выполняем указания тренера. У нас всегда стоит задача сыграть сзади на ноль, а все, что мы отрабатываем на тренировках, реализовать в игре.

- Зато сегодня во время тренировки у голкиперов хватало работы. Такие тренировки приносят удовольствие?

- Да, такие тренировки нам нравятся. Но бывает, что чересчур много ударов и ты чисто физически не успеваешь со всеми ударами справляться.

- Какие нюансы в работе вратарей при такой погоде?

- Нужно быть более внимательным когда скользкое поле и скользкий мяч. Скорость скольжения мяча выше и нужно больше концентрации внимания.

- Вратари сегодня играли в квадратах. Скоро будете играть ногами на уровне с полевыми игроками?

- Мы к этому подходим, ведь футбол совершенствуется. Игра ногами вратарей сейчас - один из важных элементов игры, и мы делаем все, чтобы быть на этом уровне.

Михаил Леонидович и Мистер дают нам указания, какие мы должны делать передачи.

- Твой день рождения часто выпадает на сборы. Уже придумал, как можно отпраздновать в условиях рабочего процесса?

- Скушал тортик - не больше. Команда позавчера победила, это был хороший подарок на день рождения, - сказал Нещерет.

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В статье: Динамо (Киев) Динамо U-19 (Киев) Руслан Нещерет
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Источник:
ФК Динамо Киев

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