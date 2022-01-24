Остап Маркевич: Надеемся на возможность подписать бразильцев

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал информацию, что на просмотре у мариупольской команды два бразильских футболиста.

- С вами сейчас действительно тренируются два бразильца или это слухи?

- Это правда. Мы просматриваем бразильских футболистов. Надеемся на возможность подписать таких игроков, добавить в "Мариуполь" что-то новое. Мы продолжаем поиск талантов, и на сборе в Турции потенциальные новички еще будут приезжать.

Нынче у нас есть определенные возможности. По бразильцам, скорее всего, примем решение до отъезда на турецкий сбор, - сказал Маркевич.

Напомним, что вылет азовцев в Турцию запланирован на 25 января.