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Остап Маркевич: Надеемся на возможность подписать бразильцев

Премьер-лига
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Азовцы продолжают поиск талантов

Остап Маркевич: Надеемся на возможность подписать бразильцев

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал информацию, что на просмотре у мариупольской команды два бразильских футболиста.

- С вами сейчас действительно тренируются два бразильца или это слухи?

- Это правда. Мы просматриваем бразильских футболистов. Надеемся на возможность подписать таких игроков, добавить в "Мариуполь" что-то новое. Мы продолжаем поиск талантов, и на сборе в Турции потенциальные новички еще будут приезжать.

Нынче у нас есть определенные возможности. По бразильцам, скорее всего, примем решение до отъезда на турецкий сбор, - сказал Маркевич.

Напомним, что вылет азовцев в Турцию запланирован на 25 января.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
Footboom

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