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Шахтер - Вольфсберг | Онлайн матча | Аудио
"Горняки" начинают игровую часть сборов
Шахтер – Вольфсберг онлайн-трансляция товарищеского матча будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в понедельник, 24 января, в 15:30 по киевскому времени.
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.
Лидер чемпионата Украины проведет стартовый матч в 2022 году. Соперником команды Роберто де Дзерби станет австрийский "Вольфсберг". Следим за поединком вместе с нашей аудио трансляцией и делимся мнениями по поводу новичков "Шахтера" и перспектив команды во второй части сезона.
Комментатор матча – Александр Рыженко
Режиссер трансляции – Александр Рыженко
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