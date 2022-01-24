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Шахтер - Вольфсберг | Онлайн матча | Аудио

Премьер-лига
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"Горняки" начинают игровую часть сборов

Шахтер - Вольфсберг | Онлайн матча | Аудио

UA-Футбол
Новина українською

Шахтер – Вольфсберг онлайн-трансляция товарищеского матча будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в понедельник, 24 января, в 15:30 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Лидер чемпионата Украины проведет стартовый матч в 2022 году. Соперником команды Роберто де Дзерби станет австрийский "Вольфсберг". Следим за поединком вместе с нашей аудио трансляцией и делимся мнениями по поводу новичков "Шахтера" и перспектив команды во второй части сезона.

Комментатор матча – Александр Рыженко
Режиссер трансляции – Александр Рыженко

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбергер
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