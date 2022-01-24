Шахтер - Вольфсберг | Онлайн матча | Аудио

Шахтер – Вольфсберг онлайн-трансляция товарищеского матча будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в понедельник, 24 января, в 15:30 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Лидер чемпионата Украины проведет стартовый матч в 2022 году. Соперником команды Роберто де Дзерби станет австрийский "Вольфсберг". Следим за поединком вместе с нашей аудио трансляцией и делимся мнениями по поводу новичков "Шахтера" и перспектив команды во второй части сезона.

Комментатор матча – Александр Рыженко

Режиссер трансляции – Александр Рыженко