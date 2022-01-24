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Юрченко продолжит карьеру в Латвии - источник
Игрок был интересен также клубам Бельгии, Венгрии и Греции
Фото: ФК Десна
Экс-полузащитник "Десны" Владлен Юрченко может продолжить карьеру в латвийской "Риге". Об этом сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
По информации журналиста, интерес к 28-летнему украинцу также был со стороны клубов Бельгии, Венгрии и Греции.
Юрченко покинул "Десну" в декабре 2021 года. За полгода в составе черниговского клуба Владлен сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что полузащитником интересуется "Ворскла" и "Черноморец". К слову, за латвийскую "Ригу" выступает еще один украиский хавбек Юрий Вакулко.
Прошлый чемпионат Латвии "Рига" завершила на 4-м месте, набрав 50 баллов.
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