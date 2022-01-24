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Юрченко продолжит карьеру в Латвии - источник

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игрок был интересен также клубам Бельгии, Венгрии и Греции

Юрченко продолжит карьеру в Латвии - источник

Фото: ФК Десна

Новина українською

Экс-полузащитник "Десны" Владлен Юрченко может продолжить карьеру в латвийской "Риге". Об этом сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

По информации журналиста, интерес к 28-летнему украинцу также был со стороны клубов Бельгии, Венгрии и Греции.

Юрченко покинул "Десну" в декабре 2021 года. За полгода в составе черниговского клуба Владлен сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересуется "Ворскла" и "Черноморец". К слову, за латвийскую "Ригу" выступает еще один украиский хавбек Юрий Вакулко.

Прошлый чемпионат Латвии "Рига" завершила на 4-м месте, набрав 50 баллов.

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В статье: Владлен Юрченко ФК Рига
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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Запорізьке Торпедо (zp)
24.01.2022 в 11:56
а сколько понтов было
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alex.belogubko (одесса)
24.01.2022 в 11:40
футбол на 2 месте главное бабки
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.01.2022 в 11:07
Прекрасне продовження
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0
0
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ascent (Луксор)
24.01.2022 в 10:48
Достойно...
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