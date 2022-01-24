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Три игрока Динамо занимаются по индивидуальной программе
Новости из лазарета киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
В воскресенье, на следующий день после контрольного матча с "Расингом" (4:0), динамовцы провели тренировку на поле La Finca Resort.
Пока общая группа занималась игровыми упражнениями, некоторые игроки работали по индивидуальной программе.
Получивший ушиб во время контрольного матча Владислав Дубинчак занимался беговой работой вместе с Артемом Бесединым и Витиньо.
Уже во время сбора Витиньо и Артём Беседин простудились. Тесты на COVID-19 показали негативные результаты, однако на несколько дней игроки выбыли из тренировочного процесса.
Отдельно от общей группы в тренажерном зале возле футбольного поля занимались Александр Андриевский и Беньямин Вербич, также как и Владислав Дубинчак получившие ушибы.
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