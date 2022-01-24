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Один из лидеров чемпионата Ирана намерен подписать форварда Зари

Премьер-лига
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Футболист может вернуться на родину

Один из лидеров чемпионата Ирана намерен подписать форварда Зари

Фото: ФК Заря Луганск

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Нападающий "Зари" Шахаб Захеди может сменить клубную прописку, сообщает Khabarvarzeshi.

Согласно данным источника, 26-летний форвард заинтересовал одного из лидеров чемпионата Ирана - "Персеполиса". Представители клуба попробуют провести переговоры с Шахабом, когда тот прибудет в расположение национальной команды.

В то же время, помешать трансферу может не самая лучшая финансовая ситуация "Персеполиса".

Шахаб защищает цвета луганского клуба с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне иранец провел 24 матча за луганчан во всех турнирах, в которых забил 10 голов и оформил четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

"Персеполис" занимает 2-е место в турнирной таблицы чемпионата Ирана, уступая только по дополнительным показателям "Эстеглялю".

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В статье: Заря (Луганск) Персеполис (Иран) Шахаб Захеди
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Источник:
khabarvarzeshi.com

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