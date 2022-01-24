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Заря интересуется вингером сборной Греции - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

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Заря интересуется вингером сборной Греции - СМИ

Фото: fanatik.com.tr

Новина українською

"Заря" интересуется вингером "Фенербхаче" и сборной Греции Димитрисом Пелкасом. В ближайшее время между клубами должны состояться переговоры.

По информации источника, интерес к 28-летнему игроку проявлял греческий "ПАОК", однако контакта с "Фенербахче" у них не было.

Пелкас играет за клуб из Стамбула с осени 2020 года, а его контракт рассчитан до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год. В текущем сезоне Димитрис отыграл 20 матчей во всех турнирах и отметился всего лишь одним голом.

В активе вингера также 1 гол в 24 поединках за сборную Греции.

Напомним, ранее в составе луганской "Зари" играл арендованный у "Фенербахче" иранский нападающий Аллахьяр Сайядманеш, который ныне вернулся в Турцию.

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В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул)
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Источник:
aspor.com.tr

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Комментарии (4)
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royalstas (Вінниця)
24.01.2022 в 14:57
Ну я ще зрозумів би якби Саядманеша перепродали тоді б закупились а так не смішіть)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
24.01.2022 в 14:34
Бред, откуда деньги Зин?
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Dr. House (Поділля)
24.01.2022 в 14:27
Игрок знатный, хороший. Неужели бедная Заря сможет его потянуть?
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Запорізьке Торпедо (zp)
24.01.2022 в 14:08
а у Зори и Фенера плотные такие отношения) еще с Караваева, видать
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