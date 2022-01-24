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Заря интересуется вингером сборной Греции - СМИ
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Фото: fanatik.com.tr
"Заря" интересуется вингером "Фенербхаче" и сборной Греции Димитрисом Пелкасом. В ближайшее время между клубами должны состояться переговоры.
По информации источника, интерес к 28-летнему игроку проявлял греческий "ПАОК", однако контакта с "Фенербахче" у них не было.
Пелкас играет за клуб из Стамбула с осени 2020 года, а его контракт рассчитан до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год. В текущем сезоне Димитрис отыграл 20 матчей во всех турнирах и отметился всего лишь одним голом.
В активе вингера также 1 гол в 24 поединках за сборную Греции.
Напомним, ранее в составе луганской "Зари" играл арендованный у "Фенербахче" иранский нападающий Аллахьяр Сайядманеш, который ныне вернулся в Турцию.
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