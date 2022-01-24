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Днепр-1 прибыл в Турцию: Йовичевич взял на зимний сбор 27 футболистов

Премьер-лига
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Днепряне запланировали три спарринга

Днепр-1 прибыл в Турцию: Йовичевич взял на зимний сбор 27 футболистов

Фото: Днепр-1

Новина українською

В понедельник, 24 января, "Днепр-1" прибыл на сбор в Турцию, где проведет две двухнедельные тренировочные сессии. Наставник Игор Йовичевич взял с собой 27 футболистов.

Вратари: Валентин Кожокару, Валерий Юрчук, Мирослав Зновенко, Яков Кинарейкин.

Защитники: Владимир Адамюк, Роман Вантух, Никита Кравченко, Сергей Логинов, Валерий Лучкевич, Нельсон Монте, Александр Сваток, Богдан Чалый.

Полузащитники: Алексей Гуцуляк, Невен Джурасек, Франсиско Ди Франко, Даниил Игнатенко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Александр Пихаленок, Билл, Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Егор Ярмолюк.

Форварды: Марк Гуаль, Артем Довбик, Иван Демиденко, Даниэль Кивинда.

На этом этапе днепровская команда запланировала три спарринга. 28 января команда сыграет против болгарского клуба "Берое" (Старая Загора). Затем 4 февраля – с черногорским "Дечичем" (Тузи), а соперник на 5 февраля уточняется.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
Днепр-1

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