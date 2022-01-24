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Бущан: Сегодня удалось забить, такие занятия мне нравятся

Премьер-лига
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Голкипер "Динамо" - о тренировочном процессе на сборе в Испании

Бущан: Сегодня удалось забить, такие занятия мне нравятся

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан рассказал в комментарии клубному каналу о ходе учебно-тренировочного сбора в испанской Мурсии.

- Как тебе тренировочный процесс на сборе в Испании?

- Все хорошо. Поле, погода и все условия подходят для тренировок. С улыбкой готовимся ко второй части сезона.

- Погода мешает в подготовке?

- Погода – то что нужно для тренировок. Не жарко и не холодно. Поэтому получаем большое удовольствие от занятий.

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- Позади два контрольных матча. Команда уже восстановилась, готова к третьему спаррингу?

- Конечно, готова. Это же сборы, через которые мы готовимся к сезону.

- Сегодня голкиперы активно работали вместе с другими игроками в поле. Такие упражнения нравятся?

- Конечно! Играя в поле, ты отрабатываешь игру ногами, что на сегодняшний день немаловажно. Плюс еще получаешь удовольствие, когда забиваешь голы. Сегодня удалось забить, поэтому такие занятия мне нравятся (улыбается).

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- "Динамо" впервые проведет три сбора. Готов к этому физически и психологически?

- В общей сложности сборы продлятся 30 дней. Ничего нового в этом нет, мы проводили и по три сбора. Думаю, что и в физическом, и психологическом плане все будет хорошо, - подытожил Бущан.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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