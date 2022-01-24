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Верес - Градец-Кралове: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Как и "Металлист", ровенчане сегодня играют с чехами
Фото: НК Верес
Чешский клуб с более чем столетней историей станет первым соперником ровенского "Вереса" на турецких сборах. Напомним, что команда Юрия Вирта планирует задержаться в Турции на целый месяц и вернётся в Украину только перед стартом второй части сезона. Всего у "народного клуба" пока запланировано девять игр.
Контрольный матч
24 января. Начало в 15:00
"Верес" (Ровно) - "Градец-Кралове"
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