Верес - Градец-Кралове: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Чешский клуб с более чем столетней историей станет первым соперником ровенского "Вереса" на турецких сборах. Напомним, что команда Юрия Вирта планирует задержаться в Турции на целый месяц и вернётся в Украину только перед стартом второй части сезона. Всего у "народного клуба" пока запланировано девять игр.

Контрольный матч

24 января. Начало в 15:00

"Верес" (Ровно) - "Градец-Кралове"