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Герой футбольного дня. Аллахьяр Сайядманеш

Премьер-лига
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Он стоил вложений, которых Заря не осуществила

Герой футбольного дня. Аллахьяр Сайядманеш

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

С ключевым вопросом уже давно разобрались – это неплохой игрок. Как для нынешнего уровня УПЛ – даже очень и очень хороший.

Второй вопрос, который беспокоит в контексте последних новостей – статус украинских команд на трансферном рынке. "Халл Сити", по сообщениям некоторых источников, готов заплатить за иранца девять миллионов евро. Загвоздка в том, что продает Аллахьяра не "Заря", а "Фенербахче".

Герой футбольного дня. Аллахьяр Сайядманеш - изображение 1

"Канарейки" сейчас идут на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Турции, но исторически "Фенербахче" – большой клуб. Он, соответственно, умеет и может торговаться. Цена Аллахьяра на ресурсе Тransfermarkt – три миллиона евро. Фактически за футболистов всегда платят больше, но чтобы втрое… Это значит, что на Аллахьяра есть спрос и "Фенербахче" просто умело воспользовался ситуацией.

Жаль, что этого не сделала "Заря". Украинский клуб получил бы профит, а менеджеры зарекомендовали бы себя как высококвалифицированные специалисты, умеющие осуществлять правильные вложения. Однако сегодня "Заря" – это больше о ссылке игроков в дубль, чем о правильном функционировании схемы "купи - продай".

Вот здесь возвращаемся к авторитетности украинских команд на рынке. Не факт, что за Аллахьяра игрока "Зари" давали бы девять миллионов евро, как дают сейчас за Аллахьяра игрока "Фенербахче". Тем более, что заинтересованность "тигров" в услугах игроков "Фенербахче" основывается на личном желании нового президента – турка по национальности, медиамагната Али Илиджалы. Но ведь можно было не утроить, а просто удвоить цену. На горизонте был "Шахтер", интерес проявляли несколько бельгийских клубов. Это все равно подкрепило бы бюджет и укрепило бы имидж клуба на рынке. А если же ориентироваться на идеал, то есть пример Андрея Лунина, за которого заплатили около десяти миллионов евро. Тогда покупателя не смутили ни статус чемпионата, с которого приходит игрок, ни статус продающей команды. Тогда, правда, "Заря" была несколько иной, нежели сейчас.

Герой футбольного дня. Аллахьяр Сайядманеш - изображение 2

Время не стоит на месте. Те движения, которые сейчас наблюдаются в расположениях украинских команд, свидетельствуют о постепенном продвижении вперед, об укреплении общего уровня чемпионата. "Заря" все еще первая после грандов, но рискует потерять позиции.

Ситуация с Аллахьяром – это маркер отсутствия здоровых амбиций у одного из ведущих украинских клубов.

Фото - ФК "Заря"

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (3)
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Vantala (Kharkiv)
24.01.2022 в 15:20
Там один турок хочет что-то у другого турка купить по тройной цене. Налицо какая-то мутка или отмывание денег, Заря там явно ничего бы не поимела если бы вмешалась. Так что статья ниочем.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.01.2022 в 15:09
Після Луніна за нього б ніхто Зорі таких грошей не заплатив.
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Dr. House (Поділля)
24.01.2022 в 14:52
Я думал, что Геллер умный еврей. А он оказался тупым жидом
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