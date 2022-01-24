Отличный дебют Тобиаса и голы Мораеса. Шахтер на сборах обыграл Вольфсбергер

Для первого матча на учебно-тренировочных сборах, донецкому "Шахтеру" пришлось пройти недельный цикл тренировок. В качестве первого оппонента в 2022-м году "горнякам" выпал австрийский "Вольфсбергер". Да, возможно не самое громкое имя в Европе, но вполне неплохо для раскачки. Австрийцы вот уже несколько лет ведут борьбу за медали в своем чемпионате, а как показал Евро и квалификационный раунд в Лиге Европы, против "трехцветных" украинцам играть непросто.

Стартовый состав от де Дзерби получился официальным и боевым. Никаких экспериментов, просто выбор всех лучших, как будто сегодня в соперниках был "Реал" или, не дай Бог, "Шериф". 12 миллионный новичок Нерес нашел место на родном правом крыле, из-за чего пришлось пожертвовать Тете, оставив последнего на скамейке запасных. Наверное главной неожиданностью можно назвать выход Педриньо на позиции "девятки". Получается, даже при здоровых Фернандо и Мораесе, выбор алленаторе все равно падает на летнего новичка. По крайней мере, пока что.

Стоит отдать должное, несмотря на проигранный первый тайм, "Шахтер" начал неплохо. Быстро. Активно. На протяжении трех минут соперник в принципе мячом почти не владел, в то время как украинская команда сферу катала, и делала это неплохо. Наиболее яркой атакой стал выпад правым краем, который завершился на левом - Мудрик ударил в руки киперу соперника. Время шло, "Вольфсбергер" выравнивал ход поединка, а минуты с 30-й полностью забрал инициативу. И тут же пришел первый гол. Подача углового от австрийцев не привела ни к чему опасному, однако вторым темпом мяч был доставлен на левый край, откуда последовал навес. Трубин справился с ударом головой, однако помешать добивать Лочошвили никто не решился - 0:1.

По традиции, на второй тайм вышел полностью другой состав, создавший за десять минут два момента. Пришли они с разных флангов, но завершал их один человек - Мораес. Сначала Жуниор не смог довести до ума передачу Фернандо, после запорол шикарный проход Тете. Мораеса вообще было много. Видно, что после долгой голодовки, одной конфеткой в игре против "Александрии" он не накушался. Хочется еще, еще и еще. В принципе, это хорошо, ибо мотивированного нападающего "Шахтеру" как раз и не хватало. Главное - забивать.

"Горняки" играли быстро, но, как и в тайме первом, силы их начали покидать. 15-20 минут - и тишина, штиль и стерильное владение. Несколько раз к атакам подключался Тобиас, но первые попытки были неудачными. Однако на 77-й минуте получилось успешно. 17-летнего бразильца подключили на правом фланге, тот прострелил в штрафную, где Судаков отправил круглого в сетку - 1:1. Прошло немного времени и "Шахтер" уже вышел вперед. Снова атака правым флангом, передача от Тобиаса, скидка Фернандо и удар Мораеса - 2:1. А под конец "горняки" забили еще дважды - Тете и Мораес. Шикарная концовка.

Коллектив де Дзерби успешно стартует на сборах, вырвав победу, если можно так выразиться, на характере. Удачное начало.

Контрольный матч, 24.01.2022

"Шахтер" - "Вольфсбергер" 4:1

Гол: Судаков 77, Мораес 80, 90, Тете 87 - Лочошвили 37

"Шахтер": Трубин (Пятов 46) - Додо (Тобиас 46), Марлон (Бондарь 46), Матвиенко (Витао 46), Исмаили (Корниенко 46) - Степаненко (Бондаренко 46), Майкон (Антонио 46) - Нерес (Тете 46), Патрик (Судаков 46), Мудрик (Фернандо 46) - Педриньо (Мораес 46)