Остап Маркевич: Хотим, чтобы в борьбе за выживание все решилось по справедливости – в спортивной борьбе

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич подвел итоги стартового отрезка подготовки к весенней части сезона и рассказал о кадровой ситуации в команде.

— Только завершили тренировку и, замечу, прогресс наших футболистов заметен невооруженным взглядом. Между тем, что я увидел, когда ребята пришли из отпуска и тем, что имеем сейчас – существенная разница. Игроки лучше двигаются, выносливость увеличилась. Но силовой работой еще будем заниматься – вплоть до отъезда в Турцию.

— В "Мариуполь" прибыли Гальчук и Быков. В каком они состоянии и смогут ли усилить команду?

— Голкипер Евгений Гальчук один из лучших в Украине по игре ногами. Да, он уходил из "Мариуполя", но мы не хотели этого. Судьба… Так сложилось. Но сейчас мы очень рады, что Гальчук вернулся к нам. Что касается Алексея Быкова, то он был одним из лучших, лидером "Мариуполя". Мариупольский клуб решил дать ему шанс попробовать силы в зарубежной команде, которая выступала в Лиге Европы, почувствовать другую атмосферу. Но нам нужно было возвращать Алексея. Быков обладает высокой скоростью, плюс хорошая физика и умение играть головой. Это то, что надо.

— На вернувшегося после травмы Андрея Кулакова можете рассчитывать уже в полном объеме?

— Да, он восстановился. Но дома "Мариуполь" занимался на синтетическом покрытии. Поэтому, мы поберегли Кулакова и к тренировкам с мячом не привлекали. Однако, на сборе в Турции Андрей сможет трудиться по полной программе и выполнять все задачи.

— "Мариуполь" на этой неделе покинули два игрока – Клименко и Босанчич. Кто был инициатором – сами игроки или клуб?

— Мы приняли решение расстаться с этими футболистами и предоставили им статус свободных агентов. Босанчич хотел постоянно играть, но мы не могли гарантировать ему место в основном составе. Он вызывает у меня уважение, хороший игрок. Однако мы не можем держать в команде шесть центральных защитников. Босанчич готов перейти в новую команду, рискнуть. А на его позицию у нас есть Удод, Быков, Чоботенко.

— Какая работа запланирована в Турции?

— Мы постараемся найти баланс между тренировками и спаррингами. Понятно, что и то, и другое, приносит пользу. Но играть только ради игры мы не станем. Пока что мы договорились о проведении пяти контрольных матчей. Это нормально. Может, еще добавим по ходу сбора, посмотрим.

— "Мариуполю" удастся сохранить место в УПЛ? У вас добавилось оптимизма?

— Да, оптимизм есть. У нас имеются хорошие подвижки, и мы еще многое сделаем. Но, мы хотим, чтобы в борьбе за сохранение прописки в элите все решилось по справедливости – в спортивной борьбе.