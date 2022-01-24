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Остап Маркевич: Хотим, чтобы в борьбе за выживание все решилось по справедливости – в спортивной борьбе

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник Мариуполя рассказал, как проходит зимняя подготовка команды

Остап Маркевич: Хотим, чтобы в борьбе за выживание все решилось по справедливости – в спортивной борьбе

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич подвел итоги стартового отрезка подготовки к весенней части сезона и рассказал о кадровой ситуации в команде.

— Только завершили тренировку и, замечу, прогресс наших футболистов заметен невооруженным взглядом. Между тем, что я увидел, когда ребята пришли из отпуска и тем, что имеем сейчас – существенная разница. Игроки лучше двигаются, выносливость увеличилась. Но силовой работой еще будем заниматься – вплоть до отъезда в Турцию.

— В "Мариуполь" прибыли Гальчук и Быков. В каком они состоянии и смогут ли усилить команду?

— Голкипер Евгений Гальчук один из лучших в Украине по игре ногами. Да, он уходил из "Мариуполя", но мы не хотели этого. Судьба… Так сложилось. Но сейчас мы очень рады, что Гальчук вернулся к нам. Что касается Алексея Быкова, то он был одним из лучших, лидером "Мариуполя". Мариупольский клуб решил дать ему шанс попробовать силы в зарубежной команде, которая выступала в Лиге Европы, почувствовать другую атмосферу. Но нам нужно было возвращать Алексея. Быков обладает высокой скоростью, плюс хорошая физика и умение играть головой. Это то, что надо.

— На вернувшегося после травмы Андрея Кулакова можете рассчитывать уже в полном объеме?

— Да, он восстановился. Но дома "Мариуполь" занимался на синтетическом покрытии. Поэтому, мы поберегли Кулакова и к тренировкам с мячом не привлекали. Однако, на сборе в Турции Андрей сможет трудиться по полной программе и выполнять все задачи.

— "Мариуполь" на этой неделе покинули два игрока – Клименко и Босанчич. Кто был инициатором – сами игроки или клуб?

— Мы приняли решение расстаться с этими футболистами и предоставили им статус свободных агентов. Босанчич хотел постоянно играть, но мы не могли гарантировать ему место в основном составе. Он вызывает у меня уважение, хороший игрок. Однако мы не можем держать в команде шесть центральных защитников. Босанчич готов перейти в новую команду, рискнуть. А на его позицию у нас есть Удод, Быков, Чоботенко.

— Какая работа запланирована в Турции?

— Мы постараемся найти баланс между тренировками и спаррингами. Понятно, что и то, и другое, приносит пользу. Но играть только ради игры мы не станем. Пока что мы договорились о проведении пяти контрольных матчей. Это нормально. Может, еще добавим по ходу сбора, посмотрим.

— "Мариуполю" удастся сохранить место в УПЛ? У вас добавилось оптимизма?

— Да, оптимизм есть. У нас имеются хорошие подвижки, и мы еще многое сделаем. Но, мы хотим, чтобы в борьбе за сохранение прописки в элите все решилось по справедливости – в спортивной борьбе.

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В статье: Остап Маркевич ФК Мариехамн
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (6)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.01.2022 в 17:49
Все получится!
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0
0
Hanter44 (Baburka)
24.01.2022 в 17:49
Идиоты появились и разродились экскрементами
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0
0
Dr. House (Поділля)
24.01.2022 в 17:24
Спортивнаея борьба - это наверное на другой ресурс)))
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
24.01.2022 в 17:20
Как в игре с Шахтёром?
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+1
-2
emart57 (Киев)
24.01.2022 в 17:14
Папе привет от уаф и судей!
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+1
-2
SoLoMoN1607 (N .K)
24.01.2022 в 17:13
Все и так решиться по справедливому Мариуполь будет играть в первой лиге где ему и место
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+1
-2


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