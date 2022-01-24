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Матвиенко: Сборы есть сборы - это неотъемлемая часть карьеры и работы
Защитник Шахтера рассказал о зимних сборах команды
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "
"Сборы есть сборы, мы готовимся к ним, и это неотъемлемая часть нашей карьеры и работы. Поэтому мы готовы к нагрузкам, от этого никуда не денешься. Ты должен понимать, что без них будет сложнее в чемпионате, и нужно выбрать: либо ты сейчас тренируешься как попало, но потом будет сложно дальше, либо сейчас отработаешь, а потом будет легче", — сказал Матвиенко.
Напомним, что первую часть сезона "Шахтер" завершил в статусе лидера чемпионата, имея в активе 47 очков.
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