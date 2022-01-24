Корниенко - о тестах Шахтера: Шарашит током прилично - по всему телу дергает

Донецкий " Шахтер " проводит зимний сбор в Турции, где на днях игроки прошли ряд необычных, как для рядового обывателя, тестов.

Среди них - электрическая стимуляция, которая позволяет оценить состояние мышц. Таким образом у тренера больше шансов выбрать правильную тренировку для игрока, чтобы избежать ненужных травм на тренировке.

Таких инноваций у "Шахтера" достаточно. Об этом эксклюзивно рассказали тренер по физподготовке Маркаттильо Маркаттильи и защитник Виктор Корниенко.

"Мы проводим эти действия, чтобы понять, в каких физических состояниях находятся футболисты. Электрический шок позволяет узнать, как реагируют мышцы ног. После этого футболист бегает на скорость. Повторяется электрический шок, чтобы понять, когда на максимальном пике усталости мышцы теряют свои интенсивные мощности. Может быть дискомфортно, но это не боль. Нам очень важно знать аэробное и метаболическое состояние футболиста. Особенно, как они реагировали на физические и силовые упражнения. Команда практически не тренировалась 40 дней. Но можно сказать, что все футболисты вернулись из отпуска в хорошем состоянии", — подытожил Маркаттильи.

Такой вид тестирования "Шахтер" проводит уже не впервые. Дебютный раз был летом прошлого года в Австрии. Однако игроки к этому до сих пор относятся скептически.