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Корниенко - о тестах Шахтера: Шарашит током прилично - по всему телу дергает

Премьер-лига
(3 голосов)

Как Шахтер "издевается" над игроками

Корниенко - о тестах Шахтера: Шарашит током прилично - по всему телу дергает

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" проводит зимний сбор в Турции, где на днях игроки прошли ряд необычных, как для рядового обывателя, тестов.

Среди них - электрическая стимуляция, которая позволяет оценить состояние мышц. Таким образом у тренера больше шансов выбрать правильную тренировку для игрока, чтобы избежать ненужных травм на тренировке.

Таких инноваций у "Шахтера" достаточно. Об этом эксклюзивно рассказали тренер по физподготовке Маркаттильо Маркаттильи и защитник Виктор Корниенко.

"Мы проводим эти действия, чтобы понять, в каких физических состояниях находятся футболисты. Электрический шок позволяет узнать, как реагируют мышцы ног. После этого футболист бегает на скорость. Повторяется электрический шок, чтобы понять, когда на максимальном пике усталости мышцы теряют свои интенсивные мощности. Может быть дискомфортно, но это не боль.

Нам очень важно знать аэробное и метаболическое состояние футболиста. Особенно, как они реагировали на физические и силовые упражнения.

Команда практически не тренировалась 40 дней. Но можно сказать, что все футболисты вернулись из отпуска в хорошем состоянии", — подытожил Маркаттильи.

Такой вид тестирования "Шахтер" проводит уже не впервые. Дебютный раз был летом прошлого года в Австрии. Однако игроки к этому до сих пор относятся скептически.

"Для меня это самое худшее. Я переношу этот тест очень тяжело. Меня шарашит током прилично - по всему телу дергает. Для меня это кошмар. Знаете, когда тебя шокером шарашит? Попробуйте, такое ощущение по всему телу. Неприятное ощущение. Еще когда ноги натянуты, и по мышцам оно больновато", — подытожил Корниенко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Romb_DK (Київ)
24.01.2022 в 19:35
Це тільки квіточки. Далі будуть прив`язувати до стільця і надувати шлангом чз .опу як жабу
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