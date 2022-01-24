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Заря в скучном спарринге минимально обыграла Олимпийскую сборную Узбекистана
Матч получился не фонтан, но счет в пользу луганчан
zarya-lugansk.com
В понедельник, 24 января,
Сегодня подопечные Виктора Скрипника провели матч с Олимпийской (U-23) сборной Узбекистана.
Украинский тренер провел два тайма разными составами, причем, в первом играла больше молодежь, а второй отыграл состав, который был примерно приближен к основному.
Впрочем, сама игра в обеих таймах была скучной и тягучей. В первом тайме и вовсе нечего вспомнить – во втором с условно основным составом дело пошло повеселее, но все равно игра навевала откровенную зевоту.
В итоге, луганчане все-таки затолкали один гол – Булеца на 64 минуте подловил на противоходе кипера соперника, на чем и порешили. 1:0 – минимальная победа Зари в откровенно скучной игре.
Свой следующий спарринг луганчане сыграют 27 января против польского Ракува.
Заря – Олимпийская сборная Узбекистана 1:0
Гол: Булеца (64)
Заря (1 тайм): Александр Сапутин, Абдулла Абдуллаев, Даниил Алефиренко, Ахмед Алибеков, Назар Байрук, Гильерме, Максим Хлань, Денис Нагнойный, Раймонд Овусу, Максим Смиян, Игорь Снурницын.
Заря (2 тайм): Антон Жилкин, Максим Имереков, Денис Фаворов, Олег Данченко, Жуниньо, Владислав Кабаев, Сергей Булеца, Максим Лунев, Егор Назарина, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий.
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