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Юрченко интересуются два европейских клуба, которые принадлежат российскому миллиардеру

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Пафос и Рига проявляют интерес к хабвеку

Юрченко интересуются два европейских клуба, которые принадлежат российскому миллиардеру

Фото: ФК Десна

Новина українською

Украинский полузащитник Владлен Юрченко, который в зимнее межсезонье разорвал контракт с "Десной", может продолжить карьеру за рубежом.

К 28-летнему хавбеку проявляют интерес латвийская "Рига" и кипрский "Пафос".

Интересно, что оба клуба принадлежат российскому миллиардеру Ломакину.

При этом, другие украинские источники сообщают, что Юрченко склоняется к варианту с "Ригой".

Ранее сообщалось об интересе к Юрченко со стороны "Черноморца" и "Ворсклы".

Напомним, что за полгода в составе черниговского клуба Владлен сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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В статье: Владимир Юрченко Десна (Чернигов) ФК Рига Пафос
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Источник:
footboom

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
24.01.2022 в 21:56
Первыми с тонущего корабля бегут ...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.01.2022 в 21:01
фк
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