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Юрченко интересуются два европейских клуба, которые принадлежат российскому миллиардеру
Пафос и Рига проявляют интерес к хабвеку
Фото: ФК Десна
Украинский полузащитник Владлен Юрченко, который в зимнее межсезонье разорвал контракт с "
К 28-летнему хавбеку проявляют интерес латвийская "Рига" и кипрский "Пафос".
Интересно, что оба клуба принадлежат российскому миллиардеру Ломакину.
При этом, другие украинские источники сообщают, что Юрченко склоняется к варианту с "Ригой".
Ранее сообщалось об интересе к Юрченко со стороны "Черноморца" и "Ворсклы".
Напомним, что за полгода в составе черниговского клуба Владлен сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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