Юрченко интересуются два европейских клуба, которые принадлежат российскому миллиардеру

Украинский полузащитник Владлен Юрченко, который в зимнее межсезонье разорвал контракт с " Десной ", может продолжить карьеру за рубежом.

К 28-летнему хавбеку проявляют интерес латвийская "Рига" и кипрский "Пафос".

Интересно, что оба клуба принадлежат российскому миллиардеру Ломакину.

При этом, другие украинские источники сообщают, что Юрченко склоняется к варианту с "Ригой".

Ранее сообщалось об интересе к Юрченко со стороны "Черноморца" и "Ворсклы".

Напомним, что за полгода в составе черниговского клуба Владлен сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.