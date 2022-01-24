Два игрока покинули Минай

" Минай " прекратил сотрудничество с двумя игроками.

По совместному соглашению сторон команду покинули защитник Андрей Семенко и полузащитник Роман Бодня.

Семенко перешел в закарпатский клуб летом 2021 года. За это время сыграл 6 матчей. Бодня также в команде с лета, за это время сыграл 1 игру за основной состав.

Также "Минай" отдал в аренду в "Ужгород" форварда команды U-19 Ивана Станковича.