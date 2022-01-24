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Два игрока покинули Минай

Премьер-лига
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Два игрока покинули Минай

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" прекратил сотрудничество с двумя игроками.

По совместному соглашению сторон команду покинули защитник Андрей Семенко и полузащитник Роман Бодня.

Семенко перешел в закарпатский клуб летом 2021 года. За это время сыграл 6 матчей. Бодня также в команде с лета, за это время сыграл 1 игру за основной состав.

Также "Минай" отдал в аренду в "Ужгород" форварда команды U-19 Ивана Станковича.

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В статье: ФК Ужгород ФК Минай Андрей Семенко Роман Бодня
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Источник:
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