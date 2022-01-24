Динамо оштрафует Рамиреса, который не прилетел в Киев из отпуска

Нападающий " Динамо " Эрик Рамирес не прилетел в Киев после отпуска, а решил остаться в расположении сборной Венесуэлы, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Футболист хотел за рекомендовать себя перед тренерском штабом национальной команды - сборная Венесуэлы на этих выходных начнет свой сбор а через неделю проведет два матча отбора ЧМ-2022.

Впрочем, киевский клуб не оценил такого самовольного рвения игрока - Рамиреса оштрафуют согласно контракту.

Напомним, что в этом сезоне 23-летний Рамирес провел 4 матча за "Динамо", в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.