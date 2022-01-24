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Динамо оштрафует Рамиреса, который не прилетел в Киев из отпуска

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Форвард решил остаться в расположении сборной Венесуэлы

Динамо оштрафует Рамиреса, который не прилетел в Киев из отпуска

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Нападающий "Динамо" Эрик Рамирес не прилетел в Киев после отпуска, а решил остаться в расположении сборной Венесуэлы, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Футболист хотел за рекомендовать себя перед тренерском штабом национальной команды - сборная Венесуэлы на этих выходных начнет свой сбор а через неделю проведет два матча отбора ЧМ-2022.

Впрочем, киевский клуб не оценил такого самовольного рвения игрока - Рамиреса оштрафуют согласно контракту.

Напомним, что в этом сезоне 23-летний Рамирес провел 4 матча за "Динамо", в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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В статье: Динамо (Киев) Венесуэла Эрик Рамирес
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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Fishing 555 (Rivne)
25.01.2022 в 00:06
Динамо насобирало хлам.
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Savage0059 (Kyiv)
25.01.2022 в 00:17
Почему "насобирало"? Оно в процессе) Ищут ещё!)
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0
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Savage0059 (Kyiv)
24.01.2022 в 23:58
"Чтобы продать что-то ненужное, сначала нужно купить что-то ненужное" © Селекции Динамо стоило-бы посмотреть мультфильм о Простоквашино
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