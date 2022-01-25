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Ванат: С каждым матчем мне доверяют все больше игрового времени

Премьер-лига
(1 голосов)

Одесситы продолжают работу на турецком сборе

Ванат: С каждым матчем мне доверяют все больше игрового времени

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Нападающий "Черноморца" Владислав Ванат высказался после контрольного матча своей команды против "Дриты" (1:1).

"Чувствую себя хорошо. Через игры подвожу себя к хорошей физической форме. С каждым матчем мне все больше доверяют играть в товарищеских играх, и все уже намного лучше, чем было тогда, когда я приехал.

Вачиберадзе заработал пенальти, а Путря попросил, чтобы я пробил. Я забил, так что все хорошо", — сказал Ванат.

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В статье: Черноморец (Одесса) Владислав Ванат
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
25.01.2022 в 00:15
Замечательно! Такими темпами лет через 30-50 вообще в топ-бомбардирах будет! Век воли не видать!
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