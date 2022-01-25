Ванат: С каждым матчем мне доверяют все больше игрового времени

Нападающий "Черноморца" Владислав Ванат высказался после контрольного матча своей команды против "Дриты" (1:1) .

"Чувствую себя хорошо. Через игры подвожу себя к хорошей физической форме. С каждым матчем мне все больше доверяют играть в товарищеских играх, и все уже намного лучше, чем было тогда, когда я приехал.

Вачиберадзе заработал пенальти, а Путря попросил, чтобы я пробил. Я забил, так что все хорошо", — сказал Ванат.