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Ванат: С каждым матчем мне доверяют все больше игрового времени
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Нападающий "Черноморца" Владислав Ванат высказался после
"Чувствую себя хорошо. Через игры подвожу себя к хорошей физической форме. С каждым матчем мне все больше доверяют играть в товарищеских играх, и все уже намного лучше, чем было тогда, когда я приехал.
Вачиберадзе заработал пенальти, а Путря попросил, чтобы я пробил. Я забил, так что все хорошо", — сказал Ванат.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
25.01.2022 в 00:15
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