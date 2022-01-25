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25 игроков Ворсклы отправились на сбор в Турцию
Полтавчане добирались в Турцию не без приключений
vorskla.com.ua
Полтавская "
Так как Стамбул накрыло снегом, полтавчане вылетели в Турцию с задержкой, и добрались на место назначения с приличным опозданием.
Интересно, что в Анталии, где полтавским футболистам предстоит провести целый месяц, стоит ясная и теплая погода, столбик термометра показывает +10 градусов.
Юрий Максимов начинает учебно-тренировочный сбор с такой группой футболистов:
Вратари: Ризнык, Ткаченко, Исенко.
Защитники: Бацула, Пердута, Тамм, Чеснаков, Яворский, Якубу, Хрипчук, Крупский, Изотов.
Полузащитники: Скляр, Челядин, Семилет, Пуцлин, О. Тилль, В. Тилль, Кане, Амилькар, Нестеренко.
Нападающие: Степанюк, Кравчук, Пешич, Ранжел.
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