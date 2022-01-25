25 игроков Ворсклы отправились на сбор в Турцию

Полтавская " Ворскла " отправилась на свой учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Так как Стамбул накрыло снегом, полтавчане вылетели в Турцию с задержкой, и добрались на место назначения с приличным опозданием.

Интересно, что в Анталии, где полтавским футболистам предстоит провести целый месяц, стоит ясная и теплая погода, столбик термометра показывает +10 градусов.

Юрий Максимов начинает учебно-тренировочный сбор с такой группой футболистов:

Вратари: Ризнык, Ткаченко, Исенко.

Защитники: Бацула, Пердута, Тамм, Чеснаков, Яворский, Якубу, Хрипчук, Крупский, Изотов.

Полузащитники: Скляр, Челядин, Семилет, Пуцлин, О. Тилль, В. Тилль, Кане, Амилькар, Нестеренко.

Нападающие: Степанюк, Кравчук, Пешич, Ранжел.