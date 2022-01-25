Поворознюк - о представлении новичков: Сразу начинается - вы представили игрока в ресторане, что это за уровень

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказался о зимней трансферной кампании клуба, в частности, рассказав о подписании Жоао Вильям и Родни Антви .

– Как удалось уговорить бразильца и нидерландца переехать в небольшое Петрово?

– Вы когда с женщиной хотите переспать, как-то уговариваете ее?

– Этих игроков предложил вам агент или их нашла ваша скаутская служба?

– В последнее время, что я не скажу, все используется против меня. Поэтому я не хочу это комментировать.

Вы увидите в "Ингульце" еще не одного очень яркого футболиста, поверьте. Но я сказал, чтобы даже на официальном сайте ничего не публиковали. Посмотрите уже в заявке на чемпионат. Потому что сразу начинается: "Вы представили игрока в ресторане, это неправильно. Что это за уровень?"

Дай бог, чтобы он на поле показывал уровень, а не на представлении. Поэтому даже не хочу говорить на эту тему.