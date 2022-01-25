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Поворознюк - о представлении новичков: Сразу начинается - вы представили игрока в ресторане, что это за уровень
Президент Ингульца обещает еще один громкий трансфер, но объявлять о нем клуб не будет
inhulets.com
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказался о зимней трансферной кампании клуба, в частности,
– Как удалось уговорить бразильца и нидерландца переехать в небольшое Петрово?
– Вы когда с женщиной хотите переспать, как-то уговариваете ее?
– Этих игроков предложил вам агент или их нашла ваша скаутская служба?
– В последнее время, что я не скажу, все используется против меня. Поэтому я не хочу это комментировать.
Вы увидите в "Ингульце" еще не одного очень яркого футболиста, поверьте. Но я сказал, чтобы даже на официальном сайте ничего не публиковали. Посмотрите уже в заявке на чемпионат. Потому что сразу начинается: "Вы представили игрока в ресторане, это неправильно. Что это за уровень?"
Дай бог, чтобы он на поле показывал уровень, а не на представлении. Поэтому даже не хочу говорить на эту тему.
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