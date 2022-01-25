  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Поворознюк - о представлении новичков: Сразу начинается - вы представили игрока в ресторане, что это за уровень
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поворознюк - о представлении новичков: Сразу начинается - вы представили игрока в ресторане, что это за уровень

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент Ингульца обещает еще один громкий трансфер, но объявлять о нем клуб не будет

Поворознюк - о представлении новичков: Сразу начинается - вы представили игрока в ресторане, что это за уровень

inhulets.com

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказался о зимней трансферной кампании клуба, в частности, рассказав о подписании Жоао Вильям и Родни Антви.

– Как удалось уговорить бразильца и нидерландца переехать в небольшое Петрово?

– Вы когда с женщиной хотите переспать, как-то уговариваете ее?

– Этих игроков предложил вам агент или их нашла ваша скаутская служба?

– В последнее время, что я не скажу, все используется против меня. Поэтому я не хочу это комментировать.

Вы увидите в "Ингульце" еще не одного очень яркого футболиста, поверьте. Но я сказал, чтобы даже на официальном сайте ничего не публиковали. Посмотрите уже в заявке на чемпионат. Потому что сразу начинается: "Вы представили игрока в ресторане, это неправильно. Что это за уровень?"

Дай бог, чтобы он на поле показывал уровень, а не на представлении. Поэтому даже не хочу говорить на эту тему.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...