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Дубинчак вернулся в общую группу Динамо
А вот Андриевский и Вербич все еще работают индивидуально
fcdynamo.kiev.ua
В понедельник, 24 января, киевское "
В общую группу после ушиба в спарринге вернулся левый защитник Владислав Дубинчак.
Отдельно от общей группы продолжают заниматься Александр Андриевский и Беньямин Вербич, которые также восстанавливаются после ушибов.
При этом, по информации Игоря Цыганыка, с командой также работает форвард Артем Беседин.
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Источник:Офіційний сайт Динамо
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