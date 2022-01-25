Дубинчак вернулся в общую группу Динамо

В понедельник, 24 января, киевское " Динамо " вернулось к привычному графику испанского сбора – две тренировки в день.

В общую группу после ушиба в спарринге вернулся левый защитник Владислав Дубинчак.

Отдельно от общей группы продолжают заниматься Александр Андриевский и Беньямин Вербич, которые также восстанавливаются после ушибов.

При этом, по информации Игоря Цыганыка, с командой также работает форвард Артем Беседин.