Рух определился с соперниками в ближайших поединках

"Рух" определился с соперниками на первом этапе сборов.

В субботу, 29 января, подопечные Леонида Кучука проведут два товарищеских матча. В соперниках – чемпион Премьер-лиги Львовщины "Юность" и представитель Первой лиги Украины – тернопольская "Нива".

В 11:00 состоится поединок против "Юности", а в 13:30 "Рух" сыграет против "Нивы". Оба матча состоятся в Академии футбола "желто-черных".

Этими спаррингами "Рух" завершит первый этап подготовки ко второй части сезона. А уже 30 января "желто-черные" отправятся на второй этап сборов в Турцию.