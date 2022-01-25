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Рух определился с соперниками в ближайших поединках

Премьер-лига
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"Желто-черные" сыграют два спарринга в один день

Рух определился с соперниками в ближайших поединках

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" определился с соперниками на первом этапе сборов.

В субботу, 29 января, подопечные Леонида Кучука проведут два товарищеских матча. В соперниках – чемпион Премьер-лиги Львовщины "Юность" и представитель Первой лиги Украины – тернопольская "Нива".

В 11:00 состоится поединок против "Юности", а в 13:30 "Рух" сыграет против "Нивы". Оба матча состоятся в Академии футбола "желто-черных".

Этими спаррингами "Рух" завершит первый этап подготовки ко второй части сезона. А уже 30 января "желто-черные" отправятся на второй этап сборов в Турцию.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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