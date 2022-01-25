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Довбик стал самым высокооплачиваемым игроком Днепра-1. Чуже покинул клуб

Премьер-лига
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В днепровском клубе произошли небольшие изменения

Довбик стал самым высокооплачиваемым игроком Днепра-1. Чуже покинул клуб

Фото: Днепр-1

Новина українською

Форварду "Днепра-1" Артему Довбику подняли зарплату, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом команды. Об этом информирует журналист Игорь Цыганык.

Отметим, 24-летний Довбик - лучший бомбардир осенней части сезона УПЛ. В текущем сезоне он отыграл 18 матчей, в которых забил 14 мячей и выполнил 5 ассистов.

В то же время, по данным источника, клуб покинул Марио Чуже - он не захотел оставаться без гарантированной постоянной практики. Он вернулся в загребское "Динамо", который не сможет покинуть до конца сезона. Теперь "Днепр-1" находится в поисках вингера для ротации.

В этом сезоне 22-летний Чуже провел 14 поединок, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1 Марио Чуже
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