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Довбик стал самым высокооплачиваемым игроком Днепра-1. Чуже покинул клуб
В днепровском клубе произошли небольшие изменения
Фото: Днепр-1
Форварду "Днепра-1" Артему Довбику подняли зарплату, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом команды. Об этом информирует журналист Игорь Цыганык.
Отметим, 24-летний Довбик - лучший бомбардир осенней части сезона УПЛ. В текущем сезоне он отыграл 18 матчей, в которых забил 14 мячей и выполнил 5 ассистов.
В то же время, по данным источника, клуб покинул Марио Чуже - он не захотел оставаться без гарантированной постоянной практики. Он вернулся в загребское "Динамо", который не сможет покинуть до конца сезона. Теперь "Днепр-1" находится в поисках вингера для ротации.
В этом сезоне 22-летний Чуже провел 14 поединок, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
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