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Хавбек Вереса: Ничья в таком матче – положительный результат
Геннадий Пасич рассказал о ничьей с "Градец Кралове"
Фото: НК Верес
Полузащитник ровенского "Вереса" Геннадий Пасич поделился мыслями по поводу игры команды в поединке против чешского клуба "Градец Кралове" (1:1).
"Очень тяжелый матч. Нам противостояла хорошая команда из Чехии. Мы играли на фоне серьезных физических нагрузок и, считаю, справились очень хорошо. Ничья в этом матче – положительный результат.
Относительно гола – тренеры просят пробивать штрафные. Вратарь открыл дальний угол, поэтому я пробил - удалось забить", - сказал Пасич.
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