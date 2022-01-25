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Хавбек Вереса: Ничья в таком матче – положительный результат

Премьер-лига
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Геннадий Пасич рассказал о ничьей с "Градец Кралове"

Хавбек Вереса: Ничья в таком матче – положительный результат

Фото: НК Верес

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Полузащитник ровенского "Вереса" Геннадий Пасич поделился мыслями по поводу игры команды в поединке против чешского клуба "Градец Кралове" (1:1).

"Очень тяжелый матч. Нам противостояла хорошая команда из Чехии. Мы играли на фоне серьезных физических нагрузок и, считаю, справились очень хорошо. Ничья в этом матче – положительный результат.

Относительно гола – тренеры просят пробивать штрафные. Вратарь открыл дальний угол, поэтому я пробил - удалось забить", - сказал Пасич.

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В статье: Верес (Ровно) Геннадий Пасич
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Источник:
НК Верес

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