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Кудрик: Winter Cup 2022 покажет, на что мы сейчас способны

Премьер-лига
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Голкипер "Полесья" высказался о соперниках на турнире в Турции

Кудрик: Winter Cup 2022 покажет, на что мы сейчас способны

Фото: ФК Полесье

Новина українською

Голкипер житомирского "Полесья" Олег Кудрик прокомментировал участие своей команды в турнире Winter Cup 2022, который организуют телеканалы Футбол 1/2/3.

"Winter Cup - хороший турнир. Есть две команды Премьер-лиги и Первой лиги. Мы знаем, что "Металлист" – хорошая команда, у них много легионеров. Так что будет интересно сыграть с ними, ведь против этого "Металлиста" я еще не играл.

"Черноморец" также усилился, у команды новый тренер и хорошие амбиции. Так что сыграть с ними будет так же интересно. "Верес" – боевая команда, с которой всегда непросто играть. Нам будет интересно посмотреть, на что мы сейчас способны", — сказал Кудрик.

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В статье: Полесье (Житомир) Олег Кудрик
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Источник:
Футбол NEWS

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