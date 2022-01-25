Кудрик: Winter Cup 2022 покажет, на что мы сейчас способны

Голкипер житомирского "Полесья" Олег Кудрик прокомментировал участие своей команды в турнире Winter Cup 2022, который организуют телеканалы Футбол 1/2/3.

"Winter Cup - хороший турнир. Есть две команды Премьер-лиги и Первой лиги. Мы знаем, что "Металлист" – хорошая команда, у них много легионеров. Так что будет интересно сыграть с ними, ведь против этого "Металлиста" я еще не играл.

"Черноморец" также усилился, у команды новый тренер и хорошие амбиции. Так что сыграть с ними будет так же интересно. "Верес" – боевая команда, с которой всегда непросто играть. Нам будет интересно посмотреть, на что мы сейчас способны", — сказал Кудрик.