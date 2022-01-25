Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кудрик: Winter Cup 2022 покажет, на что мы сейчас способны
Голкипер "Полесья" высказался о соперниках на турнире в Турции
Фото: ФК Полесье
Голкипер житомирского "Полесья" Олег Кудрик прокомментировал участие своей команды в турнире Winter Cup 2022, который организуют телеканалы Футбол 1/2/3.
"Winter Cup - хороший турнир. Есть две команды Премьер-лиги и Первой лиги. Мы знаем, что "Металлист" – хорошая команда, у них много легионеров. Так что будет интересно сыграть с ними, ведь против этого "Металлиста" я еще не играл.
"Черноморец" также усилился, у команды новый тренер и хорошие амбиции. Так что сыграть с ними будет так же интересно. "Верес" – боевая команда, с которой всегда непросто играть. Нам будет интересно посмотреть, на что мы сейчас способны", — сказал Кудрик.
Популярное сейчас
- Металлист и Полесье одержали по две победы. Все спарринги клубов Первой лиги
- Поворознюк - о представлении новичков: Сразу начинается - вы представили игрока в ресторане, что это за уровень
- Источник: За досрочный разрыв контракта с Дженоа Шевченко может получить 10 млн евро
- Динамо крупно побеждает в стартовом спарринге года
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО